Pet trikova da sprečite magljenje naočara dok nosite masku

Možda ste primetili da vam se naočare magle dok nosite zaštitnu masku. Do toga dolazi zbog kondenzacije, a to se najčešće događa kada iz hladnijeg prostora uđete u neki topliji. Uz to, naočare vam se mogu zamagliti i kada izdahnete topli vazduh koji dolazi u kontakt s naočarima. Ali, dobra stvar je da postoji nekoliko trikova uz koje možete da rešite ovaj problem.

Pranje naočara

Pre nego što stavite naočare, operite ih blagim deterdžentom ili tekućim sapunom pa ih ostavite da se osuše na vazduhu. Ako ste u žurbi, možete ih obrisati mekom krpom. Istraživači su utvrdili da će na naočarima ostati tanki sloj molekula sapuna, stvarajući prozirnu prevlaku koja inhibira stvaranje magle.

Namestite naočare

Možete pomeriti naočare na donji deo nosa tako da više vazduha može da struji između naočara i maske. Druga opcija je da nosite naočare preko gornje ivice maske.

Maramice protiv zamagljivanja

Ako želite brzu i praktičnu metodu, možete kupiti maramice koje sprečavaju magljenje naočara. Neke od njih su namenjene za jednokratnu upotrebu, a neke su presvučene tkaninom od mikrovlakana, pa se mogu ponovo koristiti.

Sprej

Možete koristiti i sprejove koji sprečavaju stvaranje magle. Ovi sprejovi stvaraju prozirni film, zahvaljujući kome se ne stvara magla na naočalama. Takve vrste sprejova koriste se i za ronilačke maske i sličnu opremu.

Kvačice za nos

Ako vam se naočare magle prilikom nošenja maske, to može biti zato što vam maska ne odgovara pa biste mogli potražiti masku koja ima kvačicu za nos. Ova kvačica će omogućiti da vam maska pravilno prianja na lice i sprečiće protok toplog daha do naočara. Ako ne možete naći običnu kvačicu za nos, u masku možete ušiti i spajalicu ili samolepljivu silikonsku kopču, koja će takođe imati istu funkciju, piše Healthline.

