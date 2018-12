„Pet užasnih godina“: Ispovest čoveka koji je prvi ukazao pomoć Šumaheru posle nesreće

Prošlo je pet godina od kako je užasna nesreća na skijanju potpuno promenila život, možda i najboljeg vozača svih vremena, Mihaela Šumahera i njegove porodice, a prvi put posle pet godina o događaju koji je potresao sport i čitavu planetu, progovorio je čovek koji je prvi pritrčao i ukazao pomoć vozaču.

Stefan Bozon rukovodio je tog dana spasilačkom službom koja je 29. decembra 2013. godine dobila signal za “pad sa teškim posledicama” u Maribelu na francuskim Alpima, a za nemačku agenciju “Fokus”, govorio je o momentima odmah posle pada.

– Koliko god to ludo zvučalo, Šumaher je imao sreće da je helikopter uopšte mogao da priđe do mesta nesreće. To je teško pristupačni deo, okolo su piste, a nagib nije mali. Nikada neću da zaboravim pogled, i kamen sa kog je Mihajl pao, i onaj u koji je udario.

– Istragom je ustanovljeno da su Šumaher i njegov sin vozili skije izvan obeleženog dela staze. I pored toga, posledice ne bi bile toliko ozbiljne da je tog dana, kao što je to bio slučaj prethodnog, padao sneg.

– Umesto toga, sneg je prekrio kamen tek toliko da se on ne vidi, bio je to tanak, ali nedovoljan sloj. Šumaher nije video kamen od snega i nije mogao da pređe preko njega, već je udario. Sve ovo je neverovatan splet okolnosti, ali kažem, sreća je da smo uopšte stigli do njega helikopterom i prevezemo ga u bolnicu koja mu je spasila život.

Bozon je progovorio posle 5 godina, ali, tek toliko da iz sebe izbaci samo delić slika koje mu se ponavljaju u glavi iz dana u dan. Informacije koje bi mogle da naškode Šumaheru, i njegovoj porodici, nije hteo previše da otkriva. Opisao je samo momente kada je stigao na lice mesta.

– Reći ću samo to da smo po dolasku na mesto pada zatekli još ljudi, skijaša, kao i radnike koji su zaduženi za pistu. Niko od njih ne snosi krivicu. Mihael je sa sinom bio u nebezbednoj zoni.

Upitan da li je bio tražen od porodice Šumahera kako bi mu sprečili da daje izjave Stefan je rekao.

– Ja to i sam odobravam. Sve što radi njegova porodica. On mora biti ostavljen na miru. Takođe, ubeđen sam da je ovo bilo pet užasnih godina!