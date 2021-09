Petoro dece ostalo bez roditelja: Mama umrla na respiratoru na porođaja, ubrzo preminuo i otac

Danijel Macias (38), profesor matematike u jednoj kalifornijskoj školi u Jukajpu umro je samo dve nedelje nakon što je izgubio suprugu Davi Macias (37), babicu koja je krajem avgusta rodila devojčicu i nakon toga umrla.

Kako prenosi Independent, nakon Davine smrti, novorođena ćerka nije dobila ni ime.

– Stvarno smo se nadali da će se Danijel izvući, želeli smo da ga probudimo samo da bi mogao da svojoj novorođenoj ćerkici dâ ime – opisuje detalje tragedije svastika Teri Serej za KTLA. Tragedija je još veća jer su Davi i Danijel već bili roditelji četvoro dece, a sada su iza sebe ostavili petoro siročadi.

Please consider donating to this worthy cause to assist this fellow educator and his family. Help the Macias Family https://t.co/5Uy823a7KI.

— Kolb Principal Urteaga (@RUSD_Urteaga) August 26, 2021