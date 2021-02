Pevač kažnjen sa 3.000 evra, popeo sina na binu (foto)

Bavarski sud je osudio lokalnog pevača Anđela Kelija zbog kršenja zakona o radu, a zbog toga što je njegov četvorogodišnji sin (4) bio deo performansa tokom koncerta.

Keli (39) je kažnjen sa 3.000 evra zbog performansa iz 2019. godine u kojem je učestvovao njegov sin Vilijam, koji je pevao poznatu pesmu „What a Wonderful World“.

„Tokom ovog performansa, dete je stajao 30 minuta na bini gde se igralo i pevalo. Ovo je kršenje zakona o zaštiti rada mladih“, saopštio je sud, a preneo AP pisanje DPA agencije.

Keli, koji je popularan u Nemačkoj, je putem Fejsbuka poručio da će se žaliti na presudu.

„Kao otac, najvažnija mi je dobrobit moje dece. Vilijam nije bio u obavezi da se pojavi na bini, a ako je to uradio znači da je tako želeo“, izjavio je Keli.

Deca između tri i šest godina mogu da budu deo muzičkih performansa do dva sata dnevno, ali samo ukoliko vlasti odobre izuzetke i ako se koncerti održavaju u periodu od 8.00 do 17.00 časova, a Vilijam je bio na sceni do 20.20 časova, saopštile su lokalne vlasti.

