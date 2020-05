Pevač šokirao žiri: U zatvoru sam nevin proveo 37 godina… (video)

Afroamerikanac Arči Vilijams šokirao je žiri i publiku šou programa „Amerika ima talenat“ nakon što im je otkrio svoju tužnu životnu priču.

Dok je bio mladić, uhapsili su ga zbog zločina koji nije počinio i iz zatvora je izašao u martu 2019. godine, kada je imao 58 godina, a iza rešetaka nevin je proveo čak 37 godina.

Sve je počelo jednog jutra u decembru 1982., kada je 30-godišnju belkinju u njenom domu u Luizijani silovao i izbo nepoznati počinilac. Uprkos tome što je imao alibi i njegovi otisci nisu pronađeni na mestu zločina, Vilijamsa su osudili na doživotni zatvor bez mogućnosti pomilovanja, i to zbog pogrešne identifikacije jedne žene svedoka.

– Bio sam u zatvoru 37 godina zbog tuđeg zločina. DNK me je na kraju oslobodio. Nisam mogao da verujem da se to zaista događa. Znao sam da sam nevin. Nisam počinio zločin. Ali ja sam bio siromašno crnačko dete i nisam imao ekonomsku mogućnost da se borim protiv države. Iako je troje ljudi potvrdilo da sam u trenutku zločina bio kod kuće, hteli su da neko plati za zločin – rekao je Vilijams dok je stajao pred sudijama i publikom.

Slučaj je dobio nastavak 2009. kada je ustanovljeno da DNK koja se nalazila na žrtvi ne odgovara Vilijamsovoj, ali država tada nije preduzela ništa. Tek u martu 2019. je poverenik Kimbl insistirao da se otisci prstiju ubice predaju u bazu podataka.

To je istražitelje dovelo do poznatog silovatelja Stivena Forbsa, koji je u istom kvartu počinio slične seksualne napade.

