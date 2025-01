Pijete li crnu i gorku kafu: Šokiraćete se kada saznate kakva ste vi zapravo osoba

Spadate li u one osobe koje ne mogu da zamisle dan bez kafe? Uz to još imate određenu kafu koju pijete i to svi znaju? Da li ste se nekada zapitali šta način na koji pripremate i pijete kafu govori o vama? Naučnici su potvrdili da omiljena kafa ima povezanost i s određenim psihološkim karakteristikama. Oni koji vole slatku kafu obično su susretljivi i ljubazni.

Istraživanje sa Univerziteta Inbruk u Austriji pronašlo je vezu između najdraže kafe i ljudskih osobina. Ispostavilo se da čistu, crnu kafu najčešće piju ljudi koji imaju problema odnosno ljudi koji znaju da budu jako hladni, pa ponekad i agresivni.

Istraživanje su proveli na 1000 ljudi. Sadističke i psihopatske osobine pokazali su i ljudi koji vole gorko. Oni koji vole slatku kafu i s mlijekom i druge slatke okuse, generalno su skloni slaganju s mišljenjima ostalih te se ističu po simpatičnosti, saradnji i ljubaznosti. Tako da, ukoliko pijete gorku crnu kafu, pokušajte za početak ubaciti malo šećera, jer ukoliko zasladite sebi kafu, možda vam i pogled na život bude slađi, ko zna?

