Pijete li pića iz limenki? Odmah prestanite – opasno je

Grupa istraživača otkrila je da aluminijum koji unosimo u organizam kada pijemo piće iz limenke može da dovede do ozbiljnih oštećenja kognitivne funkcije.

U časopisu „Journal of Alzheimer’s Disease“ objavljena je studija koju su sproveli istraživači iz Engleske koji su želeli da otkriju kako izlaganje aluminijumu može da utiče predispozicije kod bolesti povezanih sa demencijom, poput Alchajmerove bolesti.

Ranija istraživanja ukazivala su na to da je svakodnevno izlaganje aluminijumu u proizvodima kakav je dezodoransa povezano sa neurodegenrativnim bolestima i oblicima demencije, poput Alchajmerove bolesti, prenosi Eat This, Not That.

Istraživači su analizirali prisutnost aluminijuma u mozgu donora sa porodičnom anamnezom Alchajmerove bolesti.

Otkrili su da je aluminijum prisutan u istim delovima mozga kao i zameci proteina koji se pojavljuju u ranim fazama Alchajmerove bolesti.

Studija je takođe otkrila da bi sam aluminijum mogao da ima ulogu u stvaranju zametaka i plakova koji prethode nastanku Alchajmerove bolesti.

Ali, iz svega je usledilo još jedno otkrića koje ukazuje na to da aluminijum možda i nije glavni krivac za Alchajmerovu bolest i demenciju.

Moguće objašnjenje povezanosti demencije i aluminijuma je to što s godinama naši bubrezi postaju manje sposobni da filtriraju aluminijum iz organizma što može dovesti do nakupljanja aluminijuma u mozgu.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.