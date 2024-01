Pila je toplu vodu s limunom svako jutro tokom godinu dana, pa opisala svoje iskustvo

Napitak koji će vam dati energiju i razbuditi bolje od kafe…

Limunov sok u čaši tople vode idealan je napitak odmah nakon buđenja jer priprema organizam za ono što ga čeka u danu – detoksikuje ga, blagotvorno deluje na kožu, stimuliše rad mozga i digestivnog sistema, pomaže u gubitak viška kilograma, smatraju stručnjaci.

Voda mora biti topla jer je bolja za vaše telo. Naime, prema staroj kineskoj medicini, hladni napici deluju stresno na naš organizam jer telo mora da ih zagreje pre nego što prođu dalje kroz probavni sistem.

Recept je jednostavan: dovoljna je četvrtina limuna isceđenog u čaši vode koja je otprilike temperature vašeg tela. Mnogi ljudi dodaju malo meda u takvo piće.

Godinu dana je pila vodu sa limunom i opisala svoje iskustvo

Kristal Dejvis iz SAD odlučila je da pije toplu vodu sa limunom i medom svako jutro na prazan stomak godinu dana. Zanimalo ju je kakve će se promene dogoditi u njenom telu. Na kraju je priznala da je bila pozitivno šokirana.

– Do pre nekoliko godina kupovala sam piće sa limunom i medom u apotekama kada sam imao grip. Naravno, od njih nije bilo mnogo pomoći pa sam, priznajem, bila malo skeptična kada sam krenula u ovaj izazov. Međutim, sasvim je drugačije piti pravi med i pravi limun. Odlučila sam da pijem toplu vodu sa limunom i medom 12 meseci, svako jutro na prazan stomak – pitala sam se da li je to tako čudesno kao što su neki tvrdili. Veoma sam zadovoljna. U stvari, nisam imala prehladu cele godine, nisam imala grip ni stomačnu bolest, mada sam ponekad osećala da će me nešto uhvatiti, ali to se nije desilo. U stvari, vremenom sam se toliko oduševila ovim pićem da sam počela da ga nosim sa sobom kada sam negde putovala – rekla je ona.

Osim toga, postala je jutarnja osoba i više joj nije potrebna kafa, kaže ona.

– Imam više energije i osećam se srećnije odmah ujutru, što ranije nije bio slučaj. Nekada mi je trebalo sat vremena da progledam nakon buđenja. Ljudi oko mene kažu da sam sada mnogo prijatnije društvo ujutru. Obično koristim pola svežeg limuna i kašičicu organskog meda u klasičnoj šolji. Prvo prokuvam vodu i pustim da se malo ohladi, toliko da se med rastvori. Takođe dodajem limunov sok i pijem ga odmah nakon buđenja. Međutim, ponekad limun ima više soka ili je kiseliji, pa dodam još malo meda – treba malo eksperimentisati. Ako vam je pola limuna previše, u početku možete da koristite četvrtinu, dok se ne naviknete – objašnjava on.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.