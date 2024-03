Pilot je posao iz snova za većinu ljudi na svetu, a nikada ne biste pogodili najpoželjnije zanimanje u Srbiji

Niz fascinantnih karata otkrio je najpopularnije poslove širom sveta – a zanimanje pilota posao je iz snova broj jedan na svetu 2024. godine. Na karti generisanoj s pomoću alata za analizu pretraživanja Ahrefs zemlje su označene bojama u skladu s poslovima o kojima njihovi stanovnici najviše traže informacije razmišljajući o budućoj karijeri, piše Dejli Mejl.

According to a new study, Pilot is the most popular dream job. Our career is #1 in 55 countries. Meanwhile, Flight Attendant is third #WeAreALPA #UnionStrong #1Uhttps://t.co/PTWpzBioKg pic.twitter.com/PW9GAOgvqa

— United Airlines Pilots (@UnitedPilots) March 12, 2024