Pitali su veštačku inteligenciju da pokaže kako će izgledati ljudi u budućnosti, rezultat je zastrašujući

Korišćenje veštačke inteligencije za stvaranje prosečne ili najstereotipnije slike o određenim stvarima trenutno je prilično omiljena igračka na internetu, a UNILAD je odlučio da ‘zaviri’ u budućnost.

Ili barem ono što veštačka inteligencija misli da budućnost donosi ljudskoj rasi za otprilike 1000 godina, pod uslovom da još postojimo.

Odlučili su da zamole AI program Midjourney da napravi neke slike onoga kako procenjuje kako će ljudska bića izgledati za 1000 godina od sada, a možda vam se neće svideti predviđanje koje je napravio. Prema AI-ju, možda budućnosti uključivaće pokrivanje naših lica mrežom žica i vrtećih motora.

🚨 | AI creates terrifying prediction for what humans will look like in 1000 years

More below 👇 pic.twitter.com/PcA0Vh9sST

— UNILAD (@UNILAD) July 14, 2023