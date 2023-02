Pitao je 233 milionera o tajnama sticanja novca: Svi do jednoga povukli su ovaj potez na poslu

Tom Korli, ekonomista, stručnjak u području finansija i autor knjiga ‘Svakodnevne uspešne navike bogatih pojedinaca’ i ‘Bogata deca: Kako odgajati decu da budu srećna i uspešna u životu’, nedavno je za CNBC napisao tekst o tome koji je to prelomni korak u karijeri neke ljude zapravo napravio milionerima.

„Proveo sam pet godina proučavajući i intervjuišući 233 milionera kako bih saznao sve o njihovim navikama i načinu na koji razmišljaju. Evo čime su se bavili: 51 posto njih su bili preduzetnici, 28 posto je imalo tradicionalne poslove od 9 do 17, a 18 posto njih bili su rukovodioci na višoj poziciji u velikim kompanijama“, rekao je Tom.

„Ali, svi su imali jednu zajedničku stvar, dali su otkaze na poslovima u kojima su već stigli do određene lestvice, smatrajući da je to jedini način da zaista uspeju i dođu do bogatstva“, dodao je Korli i nastavio:

„Neki su otvorili vlastite firme, dok su drugi našli drugačije uloge koje su im nudile više mogućnosti za napredak i veću platu.“

Ovo je 6 razloga zašto su odustali od ranijih poslova, što ih je nateralo da priliku za uspeh potraže na drugačiji način.

1. Nisu bili dovoljno iskorišćeni: „Milioneri u mojoj studiji često su se osećali kao da rade „zombi posao“, odnosno dosadne zadatke koji se ponavljaju, a u kojima nisu mogli da pokažu svoje talente i sposobnosti.“

„Jedna osoba je radila za kompaniju za transport kontejnera. Osećao se kao da ga ne cene dovoljno pa je na kraju dao otkaz i udružio snage s još jednim vršnjakom iz iste industrije. Zajedno su pokrenuli novi odbor međunarodne kompanije za transport kontejnera u SAD-u. Danas su rukovodioci u kompaniji vrednoj više milijardi dolara“, objasnio je.

2. Imali su toksične šefove: „Menadžeri koji su zahtevni, sebični, arogantni ili nezainteresovani za vaše mišljenje, neće vam pomoći u nameri da ostvarite sve svoje potencijale.“

„Jedan milioner mi je rekao da mu je bilo preko glave njegovog nadređenog, stalno ga je kritikovao umesto da daje konstruktivne povratne informacije. Umorio se od toga i pokrenuo je sopstvenu kompaniju za izgradnju kuća, a sa sobom je poveo još nekoliko zaposlenih koji su se osećali na isti način. Njihova kompanija postala je veoma uspešna, a osnivači veoma bogati“, dodao je.

3. Strahovali su od kancelarijske kulture: „Zlonamerno ogovaranje na poslu svakoga može učiniti anksioznim dok odlazi u kancelariju i zna da će se suočiti s tračevima ili uvredama izrečenim iza leđa. To je bio slučaj s jednim mojim ispitanikom, koji je bio menadžer u jednoj kompaniji za računovodstvo. Na kraju je otišao iz iste zbog toksičnog okruženja. Posle meseci i meseci različitih razgovora za posao, dobio je posao u konkurentskoj firmi, gdje je kasnije postao partner.“

4. Nisu bili dovoljno plaćeni: „Siguran znak da je vreme da potražite drugu priliku, rekli su mi svi ispitanici, je onda kada vaša plata jedva može da podmiri vaše osnovne životne potrebe. Ako sebi ne možete da priuštite odmor koji želite ili uštedite dovoljno novca za kupovinu nekretnine, jasno je da niste na pravom poslu.“

5. Posao im je bio predaleko od kuće: „Jedan milioner je otkrio da mu je smetalo što dugo putuje do posla. Zato je odlučio da potraži nešto bliže kući. Promenio je kompaniju u farmaceutskoj industriji i to se isplatilo, napredovao je do visoke pozicije i rano otišao u penziju zahvaljujući benefitima koje je dobio.“

6. Njihova industrija je bila nestabilna: „Jedan IT stručnjak napustio je svoju kompaniju u teškoj situaciji da bi se pridružio novom poduzeću koje je nudilo posredničke usluge na mreži. U to vreme, to je bila nova industrija, ali rizik se isplatio, kako je kompanija napredovala i on je napredovao. Ovo je bio dobar podsetnik da vaše veštine možete upotrebiti i u profesiji koju na početku ne poznajete. Nemojte se plašiti da započete i naučite nešto novo, ako vas to uzbuđuje.“

