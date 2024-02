Pitate se šta ljudi misle o vama? To će vam otkriti ova optička iluzija

Čim upoznate nekoga, o njemu stvorite neki utisak u glavi – pozitivan ili negativan. Na to utiču mnogi faktori od načina na koji se osoba rukuje, do toga kako je obučena ili kako govori. Ipak, osim očiglednih stvari, ponekad i naša podsvest govori i otkriva nešto o nama, a mi toga naravno nismo ni svesni. Da to dublje razumemo i otkrijemo, mogu nam pomoći i testovi ličnosti.

Smatra se da ovakve iluzije, zajedno sa mozgalicama, zagonetkama i drugim zagonetkama, poboljšavaju veštine pamćenja i pažnju na detalje, a takođe podstiču vaše veštine kritičkog razmišljanja. Oni takođe pružaju novo razumevanje unutrašnjeg rada vaše podsvesti.

Ono što prvo vidite na ovoj slici otkriće vam šta drugi prvo primete o vama; zanimljiva fotografija naglašava prvi utisak i otkriva naše osobine na osnovu onoga što nas prvo privlači, piše YourTango.

Konj

Ako ste prvi videli konja, kada vas drugi sretnu uglavnom primećuju vaš intenzivan pogled. Možda će im u početku biti malo nezgodno, ali kada se upuste u razgovor s vama, shvatiće da vaš oštar kontakt očima predstavlja sposobnost uspostavljanja i održavanja dubokih veza.

Muzičar

Ako ste prvo videli muzičara, prva stvar koju ljudi primete kod vas je vaš smisao za humor. Svojim jedinstvenim pogledom na svet i harizmom dajete drugima do znanja da ste uvek za smeh i dobro raspoloženje. Odmah vas privlače skoro svi koje sretnete, ali to ne znači da bi bilo ko trebalo da bude deo vašeg užeg kruga prijatelja.

Glava

Ako prvo primetite glavu na ovoj ilustraciji, drugi primećuju vašu sposobnost da ih prvo opustite. Toplim rukovanjem i prijateljskim osmehom šaljete poziv drugima da razgovaraju s vama jer znaju da ćete ih saslušati. Obavezno pronađite prijatelje koji brinu o vama na isti način na koji se vi brinete o njima, prenosi Večernji list.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.