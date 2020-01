Plakaćete od smeha: pismo našeg gastarbajtera

Dragi naši,

Ne možemo još da konfrmamo naš dolazak ovog leta, ali, kako sada stvari stoje, izgleda da ćemo morati da kancelujemo tikete koje smo bukirali, jer nas ubi morgidž za taun haus što smo skoro kupili. Doduše, za tikete imamo, ali ne možemo da skupimo za prezente svima vama i ostaloj familiji, a bez toga ne ide da dolazimo, jer nećemo da nas smatraju za neke bamove, kao što su pričali za Đoleta i njegove, kad su svojima doneli po 100 maraka, kako su čip i kako ništa nisu uradili u Kanadi. Mi tako nećemo. Ili dolazimo kao gospoda, ili nikako. Zato smo se i dogovorili da sejvujemo što možemo više i da sve odložimo za sledeći vekejšn.

Inače, mi živimo dosta dobro. Ja radim ful tajm i još dva par tajma, a Zorica je našla i treći par tajm (preko vikenda), ali smo dobro uskladili šifte, pa možemo da se viđamo svakog drugog vika.

Možda je to malo nezgodno za Rebeku, ali njoj plaćamo dej ker posle škole, a odatle je uzima bejbi siterka i dovodi kući na spavanje. Ona, iako je mala, razume da mi ovoliko radimo za njeno dobro i da ovako mora da bude sve dok ne otplatimo morgidž. Svaki fri tajm koristimo da budemo sa njom, pa smo je tako last samer (ili to beše pretprošlog) vodili ceo dan na lejk. Kupili smo joj i hot dog i ajs krim i od tada stalno svima priča kako joj je bilo bjutiful.

Ja imam dosta posla oko taun hausa, (katujem travu, čistim atik) i nekako ugrabim par sati dnevno da sređujem bejsment, jer hoćemo da ga rentamo i tako povećamo inkam. Kao što vidite, da je lako – nije, ali kad je čovek hard vorker i ako dobro isplanira skedžual, može sve da uradi. Ja sam lepo doterao liniju na 130 paunda, pa mi se neki naši dušmani odavde podsmevaju da sam se osušio zato što mnogo radim i spavam samo četiri sata, ali to je samo zato što oni mnogo dželos na mene, a i ne znaju da ja uvek ugrabim bar 45 minuta da dremnem u sabveju. Čoveku više i ne treba, a i to je samo privremeno (25-30 godina, dok ne otplatimo morgidž), a posle ćemo da uživamo. Sve je lako kad imaš svoj target.

(Nastaviće se…)

(Nebojša Milosavljević)