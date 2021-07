Plastični hirurg napravio „savršenu ženu“, zatim je zaprosio

Sve je počelo kada je Veronika otišla da poseti hirurga Dejvida Metloka kako bi uradila vaginoplastiku nakon rođenja ćerke. Dejvid joj je tad predložio da napravi takozvani ‘Wonder Woman makeover’, odnosno niz plastičnih operacija.

Od tada joj je uradio brazilsko podizanje zadnjice, vaginoplastiku i labioplastiku, liposukciju brade, ruku i nogu te botoks. Pre nego što je upoznala Dejvida, Viktorija je imala tri operacije grudi.

„Prihvatila je sve što sam joj predložio, čak i brak“, kaže Dejvid, koji je Veroniku zaprosio na njihovom prvom sastanku. Nakon mnogobrojnih operacija, Veronika kaže kako je „hodajuća reklama za suprugov posao“.

Dejvid je takođe imao mnogobrojne plastične operacije, poput ubrizgavanja implantata u bicepse, tricepse, listove i pločice, kako bi dobio svoj željeni izgled.

„Samo sam hteo da svoje telo dovedem do izgleda koji s vežbama i dijetama nisam mogao da postignem“, objašnjava on.

Iako je Dejvid ohrabrivao i podsticao Veroniku na brojne operacije, ona tvrdi kako ju je on voleo i pre svih operacija.

„Znam da me Dejvid voli jer kada sam ušla u njegovu kancelariju imala sam desetak kilograma više, a on je rekao da je to bila ljubav na prvi pogled“, kaže Veronika.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.