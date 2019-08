Počnite već danas: 15 jednostavnih načina da promenite život nabolje

Svi želimo da promenimo nešto u svom životu. Nekima je ova želja sastavni deo svakodnevice. Ali šta nas to sprečava da ostvarimo svoje želje? Problem je što često ne znamo odakle da počnemo.

Sajt Brightside navodi 15 načina na koji već danas možete promeniti svoj život nabolje, i početi da pozitivnije razmišljate o svetu koji vas okružuje i sebi samima.

1. Počnite da provodite vreme sa pravim ljudima

To su osobe u čijem društvu uživate, koji vas vole i cene i podstiču da se postanete bolji.

2. Suočavajte se sa problemima

Nisu problemi ti koji vas definišu, već način na koji reagujete na njih i rešavate ih. Problemi neće nestati dok nešto ne preuzmete.

3. Budite iskreni sa sobom o svemu

Iskreno recite sebi šta je kako treba, a šta morate da promenite u svom životu. O tome šta želite da postignete i ko želite da postanete. Budite iskreni u pogledu svakog aspekta svog života, uvek, jer ste vi jedina osoba na koju uvek možete da računate.

4. Neka vam vaša sreća bude prioritet

Vaše potrebe su bitne. Ako ne cenite sebe, brinete o sebi i zauzimate se za sve u šta verujete, sabotirate sebe. I da, moguće je voditi računa o svojim potrebama dok istovremeno brinete o osobama koje volite. Kada ispunite svoje potrebe, lakše ćete se i usresredite na druge.

5. Počnite da cenite greške iz kojih učite

Greške su sasvim OK: male prepreke na putu progresa. Ako ne ne sapletete ponekad o njih, to znači da se ne trudite dovoljno i da ne učite z njih. Rizikujte, padnite, podignite se i pokušajte ponovo. Cenite taj svoj trud i to što učite, postajete bolji i usavršavate sebe na svojim greškama.

6. Uživajte u stvarima koje imate

Mnogi od nas misle da se sreća nalazi na određenom stepenu života, onom nivou na kom su drugi ljudi oko nas – šefovi sa boljim kancelarijama, prijatelji koji imaju lepše domove od nas…Potrebno vam je dosta vremena dok i vi ne dostignete to što imaju oni i možda ćete ceo svoj život posvetiti cilju da dostignete njihov način života, ali da li će vas to učiniti srećnim. Zato dobro razmislite i budite zahvalni na stvarima koje već imate i trenutku u kom se nalazite.

7. Sami stvarajte svoju sreću

Ako čekate da vas neko drugi učini srećnim, načekaćete se. Sreća se obično nalazi tamo i onda kada počnete da je tražite sami. Ako tražite sreću u mogućnostima koje imate, na kraju ćete je i pronaći. Ali, tražite li konstantno nešto drugo, nažalost, to ćete i pronaći.

8. Slavite uspehe drugih ljudi

Počnite da primećujete stvari koji volite kod drugih i to im i recite. Budite srećni zbog pobeda koje ostvare vaše kolege i prijatelji i otvoreno im čestitajte na njima. Ljudi će to svakako znati da cene i uskoro ćete i vi dobiti njihovu ogromnu podršku i poverenje.

9. Sagledajte dobre strane loše situacije

Kada postane teško i mislite da ne možete pronaći izlaz, samo udahnite duboko i potražite neke dobre strane svega toga. Podsetite sebe da ćete postati jači kada se ta neprijatnost završi. Fokusirajte se na ono što imate, a ne na ono što nemate i izaći ćete kao pobednik iz svake naizgled bezizlazne situacije.

10. Počnite da opraštate sebi i drugima

Svi smo bili povređeni zbog svojih ili odluka drugih ljudi. Iako je bol neizbežna, ponekad je predugo nosimo u sebi. Spas je u praštanju. To ne znači da treba da obrišete prošlost ili zaporavite šta se dogodilo, već da puštate bol i patnju i birate da učite na svojim greškama.

11. Počnite da pomažete ljudima oko sebe

Brinite o drugima. Ako imate iskustvo o nečemu, podelite ga sa njima. Što više pomognete drugima, i ljudi će želeti da i vama pruže svoju pomoć i podršku.

12. Prihvatite da stvari nisu uvek savršene

Jedan od najvećih izazova ljudi koji žele da se promene je da prihvate svet onakav kakav je. Ponekad je zapravo mnogo bolje svet i ljude u njemu prihvatiti upravo onakve kakvi su nego truditi se da svi oko vas odgovaraju nekim vašim standardima i ciljevima. Zato se potrudite da volite i cenite stvari koje nisu uvek savršene.

13. Radite na svojim ciljevima svakoga dana

Putovanje od hiljadu milja počinje prvim korakom, i kakvi god da su vam snovi, započnite sa nečim malim kako bi svakodnevno mogli da to i ostvarite. A onda se konstantno posvetite ostvarivanju svojih ciljeva i snova.

14. Počnite da brinete o stvarima koje možete da promenite

Ne možete da utičete baš na sve, ali uvek možete nešto da promenite. Ne gubite vreme i energiju na stvari koje su izvan vaše kontrole i usmerite se na one koje možete poboljšati.

15. Budite iskreni o tome kako se osećate

Ako ste povređeni, dajte sebi dovoljno vremena i prostora da taj bol i preživite, ali budite iskreni o tome. Razgovarajte sa najbližima o svemu što vas muči. Recite im istinu o tome kako se osećate. Nešto tako jednostavno kao razgovor je prvi korak da se ponovo osetite dobro.