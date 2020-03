Poginula devojka poznatog fudbalera: Prekršila karantin pa doživela nesreću (foto)

View this post on Instagram

Lamentamos el fallecimiento de @melpasini, una joven de 25 años y novia del futbolista Ricardo Centurion. Según las noticias, Melody iba manejando pero desafortunadamente le agarró un paro cardíaco que finalizó con un fuerte impacto. Desde ya mucha fuerza para la familia de Melody y también para @adrianricardo1993 por el duro momento que están pasando. – – – – – – – – – – #QEPD #RIP #Centurion #Velez #Melodypasini #Choque #Fuerza