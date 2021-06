Pogledajte sliku i odaberite stopalo najsličnije vašem: Evo šta to otkriva o vama

Izreka da su oči ogledalo duše poznata je svima, ali ako želite da saznate nešto više o čoveku, njegovom karakteru i osobinama, pogledajte u njegova stopala, odnosno prste.

Naime, čitanje ličnosti iz stopala, praksa je koja se u Kini i Indiji poštuje više hiljada godina, a korene vuče iz verovanja da su naša stopala ogledalo ostatka duše i tela, piše Uspesnazena.com.

The Shape of Your Toes Reveals a Lot About Your Personality and Even Predict Your Future https://t.co/jlaIzT75n7 pic.twitter.com/8QAv4FB7KM

