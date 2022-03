Pogledajte u svoj dlan: Četiri glavne linije otkrivaju vašu sudbinu (foto)

Linija braka nalazi se ispod malog prsta i teče od brida dlana. Vrlo je kratka. Jedna linija označava jedan brak, a kad se račva znači da će se osoba dva puta venčati. Ova linija pokazuje i kada će se neko udati ili oženiti i koliko će dece imati. Ako nema linije, nema ni braka.

Here are the four major palm lines pic.twitter.com/jv4dbJmNZk

— Frank C Clifford (@AstrologerFrank) August 7, 2015