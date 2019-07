Policija zaustavila džip sa bazenom na krovu, a u njemu… (foto)

Prolaznici u Diksonu u Ilinoisu bili su neprijatno iznenađeni kad su ugledali beli džip Audi Q5 s bazenom na krovu iz kog su virile dve dečje glave. Jedan on njih bio je dovoljno savestan da pozove policiju koja je vozilo ubrzo zaustavila.

Having your children sit in an inflatable pool on top of your car while driving will get you arrested.

Endangering the Health or Life of a Child Arrest Press Release: pic.twitter.com/PsenoYUwbY

