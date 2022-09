Pomoću ovih 5 „Zakona privlačnosti“ možete da zavedete svakog muškarca

Veliko je zanimanje za ‘Zakon privlačnosti’, ideju da možete privući ono što želite u svoje živote. Ima mnogo načina kojima se uvodi ovaj zakon u vlastiti život kroz misli, reči i dela.

Neki su relativno složeni i teški, ali neki mogu biti i prilično jednostavni. Pet zakona privlačnosti:

1. Budite, činite i imajte

Mnogi misle da moraju nešto učiniti ili imati pre nego što mogu postati nešto ili doživjeti stanje kakvo priželjkuju. Na primer, često mislite da ako imate određenu obuku, onda možete raditi neki posao i tako biti poštovani.

A ustvari, način na koji ovo deluje je suprotan. Ako ovog momenta počnete da budete osoba koju poštuju tako što ćete se ponašati i razmišljati poput te osobe, tada će vam ‘svemir’ pomoći s ostalim – jer to postajete vi. I dalje ćete morati dobiti diplomu ili obuku i posao, ali te stvari će lakše doći. Prilike će se pojaviti same od sebe kada budu u skladu s onim što ste vi.

2. Zakon privlačnosti nije garancija

U redu je imati jaku želju za, recimo, puno novca. Međutim, samo želja za novcem ga neće doneti. Morate razmišljati i ponašati se kao da ste već taj bogati pojedinac. Znači li to da biste trebali potrošiti sav novac – ne, nikako.

To znači da biste trebali razmišljati tako da imate dovoljno za svoje potrebe i učiniti prave stvari kako biste to ostvarili. U tom trenutku možda ćete se još više boriti. S drugačijim načinom razmišljanja, neće biti toliko neugodno. Novac neće priticati k vama, ali je verojatnije da ćete trudom postati financijski potkovaniji, ali bogatstvo, naravno, nije zagarantovano.

3. Ispravno usredsredite misli

Svi imaju na hiljade misli svaki dan. Neki su ih svesni, ali većina nije. Ne postoji način na koji možete očekivati ​​da ćete kontrolisati ili nadzirati sve te misli. Trik je pronaći problematične misli, one koje privlače suprotnosti vašim željama. Nakon što ih pronađete, nemojte ih pokušavati zaustaviti ili se zbog njih osećati loše. Jednostavno ih preformulišite. Na primer, umjesto razmišljanja o tome da ne možete da priuštite taj novi auto koji želite, neka postane uzbudljivo misliti o kupovini tog novog automobila dok prihodi rastu.

I dalje ćete morati čekati dok ne zaradite dovoljno novca, ali to želje stavlja u očekivanu blisku budućnost i daje ‘svemiru’ do znanja šta želite i to vrlo jasno. Jedan od načina da usredsredite svesne misli je kroz meditaciju ili hipnozu, trenirajući um da se jasnije fokusira.

4. Koristite maštu

Ljudski um je neverovatan. Postoji deo uma koji se zove – mašta. Verojatno ste je dobro koristili kao dete za stvaranje igara i svetova koje ste hteli. Iskoristite je sada kako biste stvorili budućnost kakvu želite.

U umu zamislite da živite život kakav želite. Ako imate poteškoća da to stvorite i zakoračite u to, hipnoterapeut vam verovatno može pomoći da stvorite vlastitu željenu sliku i zakoračite u nju. Ukrasite tu sliku s onoliko detalja koliko želite – doista je učinite svojom.

5. Promenite uverenja koja vas sputavaju

Većina ima neku ideju ili skup uverenja koje ih koče u postizanju života koji žele. Ta uverenja su često rezultat stvari koje im je netko možda više puta rekao ili nečega što su videli. Vrlo često, imaju oblik izjava ‘ne mogu’, ‘ne zaslužujem’ ili ‘nisam dovoljno dobar’. Ove ideje ili uverenja su lažni, poput para lisica koje otežavaju privlačenje života kakav priželjkujete.

Upamtite, ‘zakon privlačnosti’ se odnosi na privlačenje više nečega što želite, a ono što izbacite informiše podsvest i ‘svemir’. Najvažnija stvar koju trebate da znate o ovom zakonu je da je prilično praktičan i da deluje na logičan način.

Nije magija i nije uvek lako, iako je zapravo prilično jednostavno.

Iako može zvučati teško i složeno, ali zapravo znači da kada stvorite uslove, odnosno kada se oslobodite ograničavajućih uverenja, fokusirate svoje misli, koristite maštu, radite sa svojim ličnim kvalitetima, imate sposobnost biti, imati i činiti zadatke potrebne za uspeh, i tada ćete biti mnogo sposobniji privući ono što stvarno želite.

Dok ništa u životu nije zagarantovano, verovatnije je da ćete ostvariti svoje snove pravilno sledeći ove savete, prenosi YourTango.

