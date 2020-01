Ponuda za posao o kojoj bruji Balkan (foto)

Turistički centar ostrva Blasketa, koji se nalazi na obali Irske, objavio je prošle nedelje na Tviteru da se traže dvoje ljudi koji će se tamo preseliti i raditi šest meseci – od aprila do oktobra.

** Job Vacancy **

A unique position required – looking for long term management of Island Accommodation and Coffee Shop. Couple or two friends.

1st April 2020 – October 2020 accommodation and food provided.

Email Alice on info@greatblasketisland.net for more information pic.twitter.com/RJFfrr4QDH

— Great Blasket Island (@gbisland) January 10, 2020