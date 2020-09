Popularna spisateljica preminula nakon bizarne nesreće pred detetom (foto)

Uspešna američka spisateljica Šana Hogan preminula je u 37. godini nakon tragične nesreće koju je doživj+ela na bazenu u dvorištu svog doma.

Njena prijateljica i bivša kolegenica Kejtlin Kejti Majer ispričala je za magazin People da se Hogan okliznula i glavom udarila u ivicu bazena, nakon čega je pala u vodu, a svemu je svedočio njen jednogodišnji sinčić koji je stajao na bezbednom, van bazena sa sigurnosnim pojasom na sebi.

Njen suprug Met LaRusa brzo je dotrčao u dvorište da joj pomogne i pokušavao da je oživi sve do dolaska hitne pomoći. Spisateljica je odmah prevezena u bolnicu, ali je bitku za život izgubila nakon nekoliko dana.

Nakon njene smrti porodica je odlučila da donira njene organe, a prijateljica je napomenula da je Hogan spasila najmanje četiri života.

„U vremenima kada je ljudska dobrota toliko neophodna izgubili smo ženu koja je baš to davala svetu, ali Šanino pisanje će živeti i dalje. Životi koje je spasila i njena najveća kreacija, maleni sin, živeće dalje i pružati nam inspiraciju“, rekla je Majerova.

Šana Hogan bila je autorka nekoliko krimi romana koje je Njujork Tajms uvrstio na listu bestselera. Takođe je radila i kao reporterka za East Valley Tribune. Neki od njenih najpoznatijih romana su Dancing with Death, Picture Perfect: The Jodi Arias Story, The Stranger She Loved i Secrets of a Marine’s Wife.

