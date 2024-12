Posao lako možete dobiti čak i ako nemate iskustva, evo kako

Ekspert objašnjava kako dobiti posao ako nemate iskustva…

Marketinški stručnjak Džon Jušaei tvrdi da je ulazak u svet rada nalik ulasku u raketu. Uzbuđeni ste zbog poletanja, ali nemate pojma gde ćete na kraju sleteti.

Rekao je kako se i on tako osećao kad je počeo da radi za Google, piše Forbes.

– Poput mnogih kolega, nisam imao puno poslovnog iskustva. Ali bio sam srećan jer sam imao mentore koji su me naučili sve što znam danas.

Bez obzira jeste li na završetku školovanja ili prelazite iz jednog zanimanja u drugo, vrlo je naporno dobiti posao iz snova bez relevantnog poslovnog iskustva, opisao je on dodajući kako to ipak nije nemoguće. Kroz sedam tačaka objasnio je kako dobiti posao, čak i ako ste bez iskustva.

1. Nemojte da se precenite

U redu je hvaliti se, ali nemojte pritom da se precenite. Poslodavci će vas prozreti. Budite skromni. Priznajte svoje nedostatke, ali pokažite da ste voljni da radite više kako biste to nadoknadili. Na taj način dobićete posao koji će vam omogućiti da napredujete.

Na primer, Ursula Berns počela je da radi u „Xerox-u“ kao pripravnik. Naporno je radila i tako impresionirala šefa koji joj je omogućio napredovanje. Do 2009. godine postala je izvršna direktorka. Budite kao Ursula: naporno radite, budite strpljivi i velike stvari će iz toga proizaći.

2. Trošite vreme na sebe, a ne na svoje društvene mreže

Ljudi se često žale kako su prezaposleni. Ali jesu li zaista? Razmišljajte o tome statistički: u proseku ljudi 50 minuta u danu provedu na Fejsbuku, Instagramu i Mesendžeru. To je više od jednog dana u mesecu! Ne sugeriše da biste trebali da prestanete da koristite društvene medije.

– Zapravo, oni mogu biti odličan saveznik ako ih koristite na ispravan način i iz prve ruke sam video benefite stvarajući zajednicu oko mojih stripova o karijeri. Umesto toga, ključ je u umerenosti, a ne u potpunom odricanju.

Trošite više vremena na sebe. Internet je najveća svetska knjižnica. Ako nešto želite naučiti, na njemu ćete pronaći članak o tome, video, pa čak i časove. Sve što vam treba je vreme da se tome posvetite.

3. Prestanite da se oslanjate na predavanja „koja će vam promeniti život“

Iako na takvim predavanjima možete naći zaista dobar sadržaj, upamtite: nije dovoljno samo konzumirati ga. Morate da ga upijete. Koristite u svakodnevici. Živeti ga. Niti jedan priručnik za samopomoć neće vam promeniti život. To neće učiniti ni jedna rečenica koju ste čuli na predavanju.

No mnoga od njih obećavaju kako će vam zauvek promeniti život. Otključati vaš potencijal! Omogućiti vam deseterostruki rast! Ali istina je da ništa od toga ne vredi ako se sami ne pokrenete. Ne postoji srebrni metak.

Uprkos svim informacijama koje su javne, na vama je da ih implementirate u svakodnevicu i učite iz toga. Samo na taj način možete impresionirati poslodavca. Oni će prepoznati da li ste početnik koji je spreman učiti nezavisno o njima.

4. Dopustite da budete užasni

Da biste postali odlični, najpre trebate da budete užasni. Razmislite kako je legendarni komičar Kris Rok smislio sve svoje šale. Nisu mu se stvorile magično u glavi. Umesto toga, pojavljivao se u lokalnim komičarskim klubovima, nastupao i kroz nastupe izrekao stotine šala.

Neke od njih bile su toliko grozne da je molio ljude da sklone telefone kako ne bi mogli da ih snime. Ali nekoliko je šala naišlo na reakciju. Publika je bila oduševljena. Zapisao ih je i spremio. Ponavljao je ovaj proces svake noći u nedelji tokom čitave godine.

Do kraja godine imao je svoju emisiju na HBO-u gde je u sat vremena mogao da objavi samo svoje najbolje šale. Kad ljudi to vide, misle da mu je to „prirodno“ došlo. Ali istina je da je uspeo samo zato što je imao hrabrosti pre toga da propadne. Ista stvar je i s traženjem posla. Svaki specijalista je nekad bio početnik. Morate negde da počnete kako biste sakupili iskustvo.

5. Budite iskreni, čak i na stručnim skupovima

Većina stručnih skupova deluje kao da je nameštena i isforsirana. Preporučuje da ne idete u tom smeru. Pronađite način kako pomoći drugima. Budite nesebični. Dodajte vrednost tome što radite. Kad se pojavi konkurs za radno mesto, i drugi će tada biti skloniji pomoći vama. U kojoj meri pomažu stručni skupovi?

Istraživanja su pokazala da 70 do 85 posto svih radnih mesta ljudi dobiju kroz preporuke i nakon stručnih skupova. Savršen primer je Bendžamin Haris iz „Nickel & Dime Supplement Club“, koji je svog kolegu osnivača upoznao zahvaljujući vezama.

– Osnovali smo kompaniju zahvaljujući prijateljstvu i zajedničkim interesima u zdravstvenim dodacima ishrani. Najpre smo bili prijatelji, a zatim osnivači firme. Bez te prve poveznice, nikad ne bismo osnovali našu firmu, rekao je.

Stvarajte prijateljstva, a ne samo veze. Delite životne priče, a ne samo vizit kartice. Takvi odnosi će vam doneti mogućnosti koje u ovom trenutku ne možete ni da zamislite.

6. Pripremite se na stotine odbijanja

– Kad sam se prvi put prijavljivao na konkurs u Google-u, bio sam odbijen. To me toliko pogodilo da se umalo nisam prijavio sledeći put. Ali drago mi je da jesam. U suprotnom, nikad ne bih dobio posao. Shvatio sam: ako niste odbijeni, ne trudite se dovoljno.

To je takođe deo ovog procesa. Ne shvatajte to lično. Čak i ako raste broj poznanstava i vi ste poboljšali svoje veštine, nema nikakve garancije da ćete završiti na onom poslu koji najviše želite.

7. Ne budite izbirljivi

– Vaš prvi posao ne mora da bude posao iz snova. Služi tome da odškrinete vrata. Kad sam počeo da radim u Googleu, očekivao sam da ću raditi na najboljim projektima. No stvarnost me je ošamarila. Snažno. I ubrzo sam shvatio: CV vam može omogućiti radno mesto, ali posle ne znači baš previše.

Kako je moj šef rekao: Moraš da se dokažeš ponovo! Pa sam se prihvatio posla. Ništa nije bilo nedostojno da to ne bih radio. I tri godine kasnije, našao sam se vodeći projekte koje su trebali da vode mnogo stariji zaposleni.

Zato, kad me sveže diplomirane kolege pitaju za savet, kažem im: Prestanite da se oslanjate na prošle uspehe. Samo im pokažite. Budite uspešni na svim zadacima, koliko se god mali i beznačajni činili. Uskoro vas čekaju veće stvari.

Treba truda i vremena za pronalazak posla bez iskustva. Ali ako koristite ove taktike, sigurno ćete se istaći u mnoštvu i dobiti prilike koje želite. To će na kraju rezultovati pronalaskom fantastičnog posla kojim ćete započeti da gradite karijeru.

