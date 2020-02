Poslala sefli prijateljicama, jedan detalj ih PRESTRAVIO (foto)

Šta ti je to u kapuljači?

Olivija Nan odlučila je da nakon ludog provoda pošalje selfi svojim prijateljica i da im predstavi svoje mamurno izdanje.

Njeni prijatelji su uvideli kako ona na fotografiji nije sama, iako Olivija nije bila svesna toga.

Oni su primetili da u njenoj kapuljači, koju je stavila na glavu „kulira“ mali crni pauk.

Nearly 24 hours later I still can not get over Olivia sending a hungover selfie in the groupchat and there’s a spider just chilling in her hood 😂🤮 pic.twitter.com/1t0EeXfzcN

— GRACE GRAHAM (@gracegrahamxx) February 3, 2020