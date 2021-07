Posle pet godina saznala istinu o imenima svojih ćerki, a onda je muž dotukao priznanjem

Psihoterapeutkinja Antonija Herez (37) iz Belo Horizontea u Brazilu otkrila je na svom blogu da je pre mesec dana doživjela veliko razočaranje i udarac od supruga Luisa (40).

Antonija je istakla da je sa Luisom bila četiri meseca u vezi pre nego što je zaprosio, a da je s njim dobila dve devojčice – Fernandu (5) i Ameliju (2). Ono što nije znala je da je muž insistirao na tim imenima jer su se tako zvale njegove bivše devojke.

– Svašta možete da otkrijete vremenom o partneru. I dobre i loše stvari. Kao neko ko je, sudeći prema iskustvu od ranije, dobro procenjivao ljude, smatrala sam da je Luis pravi izbor za mene. Delovao je iskreno, pouzdano, odano i bio je oduvek posvećen porodici. Međutim, pre mesec dana šokirao me je otkrivanjem tajne o imenima koje smo dali ćerkama. Za Fernandu mi je rekao da mu se tako zvala baka s očeve strane, što nisam mogla da proverim jer s njim godinama nije u kontaktu. S druge strane, Ameliju smo nazvali po njegovoj sestri od tetke s kojom je odrastao. Tu ženu sam upoznala, dakle postoji. Sada mi je priznao da je sestrino ime iskoristio da mi prikrije pravu istinu – piše Antonija.

Brazilka je dodala da je njen suprug pre braka sa izvesnom Fernandom bio četiri godine u vezi i da se ljubav okončala burno, kao i da je on voli i dan danas.

– Još veći udarac u odnosu na priznanje da voli staru ljubav, bilo je otkriće da se i danas skoro redovno viđa sa tom Amelijom. Priznao mi je da su sve vreme ljubavnici i da je čak s njom slavio rođenje naše Amelije, a meni je govorio da sedi sam kući to veče sa kumom i pije od sreće. Kakav užas. Nisam mogla da verujem šta slušam. Instinktivno sam ušla u negiranje svega, na šta me je pitao da li želim da to veče u kuću dovede Ameliju kako bi se uverila da mu je ljubavnica. Kakva je to žena koja bira u životu da bude godinama sa oženjenim muškarcem koji, povrh svega, ne želi da se razvede? Ostavio me je na raskrsnici i ne znam šta ću zbog dece – napisala je Antonija.

Ljudi su joj u blogu pisali da po svaku cenu mora da napusti muža kako bi krenula ispočetka, kao i da ne treba da brine za ćerke jer će, kad odrastu, shvatiti da je to bilo najbolje za njih.

– Lako je savetovati, najteže je to učiniti. I posle mesec dana ne znam gde udaram. Zna da me je trajno povredio, da se nikad neću oporaviti do kraja i nastavio je da viđa tu ženu. Evo, ima šansu da sada bude s njom zauvek – napisala je Antonija dobivši veliku podršku od prijatelja, prenosi Haber.ba.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.