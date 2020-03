Posle seksa prerezao devojci vrat jer je ismevala njegovo umeće u krevetu (foto)

View this post on Instagram

Privet, Moskva! 👋🏾 Vot i podošla k koncu naša korotkaя, no očenь vesёlaя poezdka na Korfu. Bыlo očenь kstati na neskolьko denьkov sbežatь ot prolivnыh doždeй i holoda k Ioničeskomu morю. Voobщe, esli čestno, ne lюblю dolgiй otdыh. Putešestvuю často, no v každoй strane provožu ne bolee čem 3-5 dneй. Samoe dlitelьnoe putešestvie za vsю žiznь bыlo v Izrailь s semьeй , kogda mne bыlo let 14. Mы togda ezdili v gosti na celый mesяc, obъehali vsю stranu. Seйčas že predpočitaю putešestvovatь očenь často, no korotko, učeba i rabota ne otpuskaюt. Zato vpečatleniя ot takih korotkih poezdok ostaюtsя samыe яrkie 💥 Detalьno pomnю každый svoй trip, vse krasivыe mesta, smešnыe istorii. V golove ničego ne smešalosь, kak dumaюt mnogie .😅 S každoй stranoй svяzano čto-to svoё 🌎 Rasskažite pro svoi samыe яrkie putešestviя, kak vы obыčno lюbite otdыhatь? #traveler#travelife#travelove#luxurytravel#travelgirl#traveltheworld#traveladdicted#traveladdict#travelblog#travelgoals#agentprovocatuer#travelpost#travelgrams#styleblogger#travelwithme#style#styles#outfit#Kati_travels#korfu#korfuisland#travelgirl#teavelgirlsgo