Poslednja poruka Stivena Hokinga svetu: Veštačka inteligencija nas može uništiti (video)

Stiven Hoking je bio jedan od najdarovitijih svetskih umova ikada, a njegove reči i teorije o mnogim važnim stvarima iz istorije čovečanstva, zauvek će ostati upamćene i zabeležene.

Teoretski fizičar se celog života trudio da razjasni ljudima neke od najčudijih naučnih ideja i upravo to je činio do same smrti.

U jednom od poslednjih javnih pojavljivanja, izložio je teoriju o početku univerzuma i istini koja je prethodila Velikom prasku.

– Granični uslovi univerzuma su takvi da granica nema – rekao je Hoking kolegi fizičaru Nil DeGrasu Tajsonu u njegovoj emisiji „Star talk šou“, prikazanoj početkom meseca.

Drugim rečima, ono što je Hoking zagovarao je da ne postoji vreme pre početka vremena, jer je vreme oduvek bilo ovde. Samo je bilo drugačije.

On zatim objašnjava da, uprkos gotovo beskonačno male kvantne pene singularnosti Velikog praska, vreme postojalo u svom „iskrivljenom“ stanju. Bilo je deformisano duž druge dimenzije – uvek se fraktalno približavajući ničemu, ali nikad ne postajući ništa.

– Tako da nikada nije ni bilo Velikog praska koji je stvorio nešto ni iz čega. Nama samo tako izgleda iz naše perspektive.-

Uz Džejmsa Hartlija sa Univerziteta Santa Barbara u Kaliforniji, pokojni Stiven Hoking je zagovarao teoriju da svemir i ostale dimenzije vremena koje postoje u kvantnoj teoriji nazvane imaginarno vreme, postavljne zajedno zaista jesu konačne, ali bez granica.

Poslednjih godina, Hoking je takođe dosta govorio o podizanju svesti o strahu od veštačke inteligencije. Govoreći na Web samitu u Lisabonu u novembru prošle godine, čuveni fizičar je rekao da veštačka inteligencija potencijalno može postati nešto najbolje ili najgore za čovečanstvo i jeziva stvarnost koje još uvek nismo svesni.

– Ne možemo sa sigurnošću znati da li će nam veštačka inteligencija pomoći ili će nas ignorisati i ućutkati ili na kraju uništiti – kazao je Hoking i dodao; – Veštačka inteligencija može biti najgori izum u istoriji naše civilizacije koji donosi opasnosti poput moćnih autonomnih oružja ili nove načine za tlačenje mase. Veštačka inteligencija može raziviti sopstvenu volju, volju koja se kosi sa našom i koja nas može uništiti. Ukratko, uzdizanje moćne veštačke inteligencije će biti ili najbolja ili najgora stvar koja se dogodila čovečanstvu – jedno je od poslednjih teorija proslavljenog naučnika koji je preminuo u 77. godini života.