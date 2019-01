Poslednje reči Emilijana Sale: Tata, plašim se, avion izgleda kao da će se raspasti (foto, video)

Emiliano Sala bio je u avionu koji je nestao s radara u Engleskom kanalu, blizu Kanalskih otoka. U poslednjoj poruci koju je poslao prijateljima napisao je da se boji.

Avion kojim je poleteo mladi Argentinac srušio se nedugo nakon poletanja, a u poruci je i sam Sala opisao da je letelica u lošem stanju i da se plaši da će se raspasti.

– U avionu sam koji izgleda da će se raspasti svakog trenutka i letim za Kardif – rekao je Sala u poruci upućenoj ocu i dodao:

– Ako ne bude vesti o meni za sat i po, ne znam hoće li poslati nekoga po mene, zato što nisam siguran da li će me pronaći. Tata, veoma sam uplašen – objavili su argentinski mediji.

There is a new Sala in town @premierleague 😎 Very happy to sign here @cardiffcityfc !! I know the challenge is big but together we will make it 🙌

Impatient to discover the league & the team #BlueBirds pic.twitter.com/OiNQUpBpiB

— Emiliano Sala (@EmilianoSala1) January 19, 2019