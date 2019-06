Postojao je i plan B: Otkriveno kako je zgodna plavuša uspela da uđe na teren (video)

Zanosna Kinsi Volanski preko noći je postala zvezda koja je upadom na teren tokom finala Lige šampiona donela sebi pet minuta slave, ali i stranici svog dečka, jutjubera Vitalija Zdorovetskija, osigurala reklamnu vrednost od oko pet miliona dolara.

Sad je objavljen i video koji prikazuje kako joj je to pošlo za rukom, piše index.hr.

U snimku su zabeležene pripreme pre utakmice u Madridu. Kinsi je obukla svoj oskudni bodi, a preko je nosila crnu haljinu skrojenu na način da se veoma lako može skinuti, dok se Vitalij prerušio u starca kako bi mogao da uđe na tribine, pošto on zbog svojih pređašnjih ludorija i utrčavanja na terene ima zabranu ulaska na sve velike sportske događaje.

Na snimku je jutjuber otkrio da su imali plan B u slučaju da Kinsi ne uspe da dođe do terena. Plan B je trebalo da bude on. „Ja sam na listi zabrane, teško bih to izveo,ali sam ipak to isplanirao, za slučaj da ona ne uspe“, rekao je i dodao da ne sumnja da će njegovoj devojci poći za rukom ono što su isplanirali.

Kinsi je nakon utrčavanja na teren na Instagramu došla do 2,5 miliona pratilaca, dok ih je pre utakmice imala „samo“ 300 hiljada.