Postoje 4 vrste inteligencije, proverite koja je vaša

Da li ste znali da postoje čak 4 vrste inteligencije koje vam pomažu u donošenju odluka?

Evo više informacija o njima i saveta kako da ih koristite za bolje donošenje odluka.

NAŠE 4 INTELIGENCIJE

Dakle, svi imamo teret 4 oblika inteligencije, mentalne, emocionalne, intuitivne i somatske. Ali je verovatno da se jedan oblik inteligencije više razvija kod svake osobe, dok drugi ostaje zanemaren. Da biste proverili koja je vaša strana najjača i gde biste mogli da se poboljšate, evo kviza koji će vam pomoći.

Mentalna inteligencija

To sam ja…

… onaj koji uvek kritički razmišlja

… Najbolje odluke donosim kada imam precizne podatke

… Verujem nauci

… radoznala osoba, pokušavam da obrađujem podatke „glavom“

… skeptičan prema fenomenima koji se ne mogu objasniti

… može razlikovati činjenice od propagande i manipulacije

… osoba koja ima mnogo na umu

… dobro sudim

Intuitivna inteligencija

Da li..

… Ja sam spontana osoba i ona koja pomaže?

… prepoznajete razliku između razmišljanja i intuicije?

… drugi mi kažu da sam veoma intuitivna osoba?

… Znam stvari koje ne znam, a na kraju se ispostavi da je pretpostavka bila tačna?

… Imam snove i vizije

… vidi stvari koje drugi ne vide?

Emocionalna inteligencija

Da li mogu…

… razumeti emocije drugih ljudi na pravi način?

… da koristim svoja osećanja i tumačim ih na način da mi kasnije pomognu u donošenju odluka?

… uspostaviti granice između osećanja drugih ljudi i svojih?

… da sa empatijom odgovorite na osećanja drugih ljudi, a da ih njihove emocije ne „progutaju“?

… izbegavati pokazivanje emocija?

… da brinete o patnji drugih i osećate se motivisanim da im pomognete?

… da imam otvoreno srce i da njime odgovorim na otvorena srca drugih ljudi hrabrošću i aktivizmom kada je nepravda preda mnom?

Somatska inteligencija

Jesam li…

… uvek svesni fizičkih reakcija?

… u skladu sa intuicijom?

… prizemljen, sa čvrstim korenima u zemlji?

… ume da čita suptilne znakove?

… pitaj svoje telo i razumeš šta mi ono govori?

… svestan koliko je moje telo sposobno da „odradi“, pre nego što se gurnem do granice povrede?

ŠTA TO ZNAČI U PRAKSI?

Mentalna inteligencija će vam pomoći da prikupite podatke, utvrdite šta je važno, a šta nije, rizikujete u skladu sa tim, budete dobri u matematici, nauci i podacima. Koliko god da je važno biti dobar sa podacima, mentalna inteligencija ima svoje nedostatke.

Oni koji se mogu nazvati intuitivnim često će raditi na razvoju svoje intuitivne inteligencije, koja se može odnositi na stvarno znanje, predosećanje, živopisne snove i vizualizaciju. Ovi ljudi će moći da nauče kako da postavljaju pitanja sa da/ne i odmah će intuitivno znati šta odgovor znači i šta im može dati vredne informacije ako se koristi sa drugim oblicima inteligencije. Reći će da im intuicija dolazi iznenada bez emotivnog konteksta. Ako dođe do emocionalne reakcije, reč je i o emocionalnoj inteligenciji. Kažu da je najduže putovanje ono koje se mora preći od glave do srca, a kada emocije vidimo kao nešto što će vam pomoći da se krećete kroz život, možete uživati u svim darovima koje on nudi.

Postoje i ljudi koji su veoma povezani sa telom: čitaju situacije kao dobro podešen kompas. Postoje i ljudi koji će pitati svoje telo i dobiti fizičku reakciju kao odgovor. Oni vjeruju u ono što osjećaju i prepuštaju tijelu da ih vodi, prenosi ordinacija.hr.

