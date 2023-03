Postoje li zaista duhovi? Zanimljivo istraživanje dalo šokantan rezultat

Noć je prirodno okruženje za paranormalne aktivnosti, s manje svetla i zvuka koji ograničavaju maštu. Nova istraživanja pokazuju zanimljivu vezu između paranormalnih verovanja i jedne od najvažnijih noćnih aktivnosti za nas zemaljska bića: spavanja.

U novoj studiji istraživači su otkrili da je nekvalitetan i loš san, povezan s jačim verovanjima u duhove i demone, dušu koja živi nakon smrti, sposobnost ljudi da komuniciraju s mrtvima, iskustva bliska smrti kao dokaz zagrobnog života, i vanzemaljce koji posećuju Zemlju.

Smanjen kvalitet sna uključivao je manju efikasnost spavanja, dužu latenciju spavanja, kraće trajanje sna i povećane simptome nesanice, navode autori studije. Uz mere kvaliteta sna koje sami navode, istraživači su otkrili da je verovanje da su vanzemaljci posetili Zemlju povezano s izolovanom paralizom sna i sindromom eksplodirajuće glave, poremećajem koji karakterišu osećaj glasne buke ili zvuka udara unutar lobanje osobe. Izolovana paraliza sna – u kojoj je osoba svesna i budna, ali se ne može pomeriti, bez drugih simptoma poremećaja spavanja poput narkolepsije – takođe je bila povezana s verovanjem da su iskustva bliska smrti dokaz za život nakon smrti, pokazalo je istraživanje.

U čemu je problem

„Koliko znamo, ovo je novo otkriće vredno daljnjeg ispitivanja“, pišu istraživači. Ovi se nalazi uglavnom poklapaju s prethodnim studijama, napominju oni, koje su takođe pronašle veze između paranormalnih verovanja i varijabli spavanja, posebno paralize sna. Nova studija ima za cilj da baci više svetla na ovo ispitivanje šireg raspona varijabli spavanja s većim uzorkom. Istraživači su sproveli studiju putem internet ankete, a zapošljavanje je objavljeno putem društvenih medija i časopisa BBC Science Focus. Završili su s 8853 učesnika, svi s najmanje 18 godina, koji su odgovarali na pitanja o nekoliko paranormalnih tema i varijabli spavanja. „Za sve asocijacije, utvrđeno je da je veći nivo paranormalnog verovanja povezan s lošijim subjektivnim kvalitetom sna, čak i kada se kontrolišu efekti starosti i pola“, navode u izveštavaju autori studije, piše Science Alert, a prenosi Klik.hr.

Iako bi nova studija mogla da pomogne u poboljšanju razumevanja veze između paranormalnih verovanja i varijabli spavanja, kao studija preseka, nije bila osmišljena da odgovori na očigledno naknadno pitanje zašto su te dve stvari povezane. Autori ipak nude neke spekulacije. Budući da paraliza sna može uključivati ​​vizualne i slušne halucinacije, a sindrom eksplodirajuće glave ima svoj istoimeni zvuk, rezultati sugerišu da bi verovanje u vanzemaljce moglo da bude povezano s poremećajima spavanja sa zvukovima ili slikama.

„Jedno od objašnjenja je da bi neko ko doživljava zvukove ili slike povezane sa snom to mogao protumačiti kao dokaz da vanzemaljci ili druga natprirodna bića postoje“, pišu, iako napominju da je još potrebno više istraživanja kako bi se to proverilo. S druge strane, neke od asocijacija mogu ići u suprotnom smeru, dodaju istraživači, s paranormalnim verovanjima koja uzrokuju teskobu koja ometa san. Mogućnost paranormalnih posetilaca noću mogla bi da oteža spavanje, i to ne samo deci.

To bi moglo pomoći da se objasni zašto je verovanje u duhove, demone ili vanzemaljce povezano s nižom subjektivnim kvalitetom sna, pišu istraživači.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.