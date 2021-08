Postoje samo 3 dela tela koja treba prati svaki dan, kažu lekari

U poslednjih godinu i po dana sigurno ste često slušali koliko je važno često i temeljno prati ruke kako bi zaštitili sebe i druge. A budući da je to i dalje situacija, moglo bi vas navesti da pretpostavite da je redovno ribanje ostatka tela verovatno dobra ideja

Međutim, to nije nužno slučaj. U stvari, preterano tuširanje ili kupanje zapravo mogu doneti više štete nego koristi. Prema jednom lekaru, sapunom zaista treba da operete samo tri dela dela: pazuhe, prepone i stopala. A ostalo? Sve što je potrebno je jednostavno ispiranje vodom.

Sendi Skotnicki, doktorka medicine, docent dermatologije sa Univerzitetu u Torontu, nedavno je za „The Atlantic“ rekla da pranje tela sapunom i vodom od glave do pete može dovesti do problema poput ekcema i drugih stanja kože. Umesto toga, kaže da se samo fokusirate na određene „deliće“, a to su „vaši pazusi, prepone i stopala“.

Ako trljate celo telo sapunom, rizikujete da uništite korisne bakterije koje pomažu vašem mikrobiomu da napravi razliku između dobrih i loših klica, izjavila je dr. Robin Čutkan, osnivač Probavnog centra za žene u Čevi Čejsu u saveznoj državi Merilend. Vašem telu su potrebne određene bakterije, kaže ona, a kada ga uklanjate s kože pranjem sapunom, smanjujete imunitet na određene viruse, što dovodi do povećanog rizika od bolesti. „Ako niste upravo završili trčanje po blatu, jedina mesta kojima je potrebno svakodnevno sapunanje su pazusi i prepone“, dodaje Čutkan. „Ostatak tela sjajno se čisti ispiranjem običnom vodom – čak i nakon znojnog treninga.“

Jedno istraživanje iz 2018. godine, objavljeno u časopisu „Science Advances“, otkrilo je čak da je određeni soj bakterija koji je živeo na koži ispitanika povezan s manjim rizikom od raka kože u poređenju s ispitanicima koji nisu imali bakterije. Samo još jedan primer korisnih mikroba koje rizikujete da uništite neprestanim ribanjem sapunom.

Pa zašto bi onda upotrebljavali sapun na pazuhu, preponama i stopalima ako je toliko loše koristiti ga na ostatku tela? Pa, ta tri područja imaju najosetljiviju kožu na telu i sklonija su stvarima poput rasta gljivica, urastanju dlačica koje mogu dovesti do infekcija, a uopšteno su ranjivija na razvoj loših bakterija i potencijalno štetnih infekcija.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.