Postoji stanje uma koje čini da živite duže: Ovako treba da razmišljate i da se ponašate

Starenje nije lako. Gde god da pogledate, od romana o faustovskim paktovima sklopljenim sa đavolom do procvata poslovanja plastične hirurgije, teško je ne propustiti koliko je naša kultura opsednuta time da ostanemo mladi i što je dalje moguće od smrti.

Ali, ako živimo po konceptu da je starost zaista i zaista samo broj, i da nema uticaja na ostatak, može li to razmišljanje zaista napraviti razliku u našim životima? Možemo li se možda boriti protiv ruku vremena i dati sebi još nekoliko godina na Zemlji? Nauka kaže da, i to je dobra vest za sve nas.

Osmogodišnja studija iz 2014. na 6.500 odraslih je otkrila da to kako se osoba oseća u vezi sa svojim godinama, bilo da se oseća mlađe, starije ili tačno tamo gde se tehnički nalazi, direktno doprinosi tome koliko će dugo živeti.

Oni koji su srećni, osećaju da njihov život ima svrhu i imaju opštu volju za životom žive duže od onih koji mrze svoje godine umesto da odu tamo i iskoriste život na najbolji način. Kada se pomirimo da budemo samo broj, gubimo svaku nadu u budućnost.

Od 6.500 učesnika koji su učestvovali u studiji, prosečna stvarna starost bila je 65,8 godina, dok je prosečna „samoopažena” starost bila 56,8 godina.

Oko 70 procenata se osećalo mlađim od svog stvarnog uzrasta, dok se druga grupa osećala ili svoje stvarne godine ili starije. Nakon osam godina, stopa smrtnosti je izgledala ovako: umrlo je 25 odsto onih odraslih koji su se osećali starijima, 18,5 odsto onih koji su smatrali da je njihova stvarna, brojčana starost preminulo je, a samo 14,3 odsto grupe koja se osećala mlađom nego je njihova stvarna starost skliznula je u veliko onostrano.

Mlad u srcu nije samo izreka

Pored ovih brojeva, ustanovljeno je da postoji definitivna veza između starosne dobi i kardiovaskularne smrti. Drugim rečima, „mlad u srcu“ nije samo izreka, već nešto što će vas održati duže u životu.

Starost koju sami sebe doživljavamo ima daleko veću težinu na naše zdravlje i dugovečnost nego naše stvarne godine. Ne možemo trčati unaokolo dozvoljavajući da nam živote diktira broj. To ne samo da oduzima mnogo vremena, već poražava celu suštinu života – život treba da živimo pod našim uslovima, kako i kada želimo.

Dakle, sledeći put kada vas neko pita koliko imate godina, odvojite nekoliko godina; recite im starost koju osećate, a ne ono na vašoj vozačkoj dozvoli. To je ono što je važno; to je ono što će održati vaše srce zdravim i srećnim, i to je ono što će vas držati podalje od tog velikog daljeg još duže. Niko ne želi da ide u smrt jer kladimo se da tamo nemaju čak ni dobru picu, piše Your Tango.

