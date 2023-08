Posudu sa vodom i soli je ostavila u dnevnoj sobi: Kad čujete šta se desilo posle 24 sata uradićete to isto

Na ovaj jednostavan način ćete učiniti svoj dom prijatnim mestom za život

Veoma je bitno da redovno održavate higijenu doma, čistite, provetravate i kadite prostor, jer miris tamjana čisti i uklanja negativnu energiju.

Dakle, kada počistite nemojte paliti mirišljavu sveću, već počistite.

Postoji još jedna metoda za čišćenje doma i uklanjanje negativnih vibracija uz pomoć soli.

Ono što će nam trebati:

belo sirće (1 bočica)

morska so (1 kašika)

transparentna staklena vaza ili posuda

voda, so

Priprema i upotreba:

Ono što treba da uradite je da sipate sirće i malo vode u čašu. Zatim dodajte morsku sol i stavite na najfrekventnije mesto u kući. Zapamtite da čaša mora ostati skrivena od pogleda na druge. Tamo treba da ostane 24 sata. Ako so pluta u vodi, temeljito ćete oprati i ponoviti proces. Kada so ostane na dnu , to je znak da su loše energije nestale.

Zatim morate ponoviti ovaj proces u svakoj sobi u vašem domu. Isto tako, kada je so ostala na dnu, proces će biti završen. Na ovaj jednostavan način ćete učiniti svoj dom prijatnim mestom za život.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.