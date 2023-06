Potez mladoženje o kojem bruji svet: Dok je izlazio iz crkve, evo šta je radio (video)

Kada ste glavni akter na sopstvenom venčanju, vrlo je logično da su sve oči prisutnih gostiju uprte u vas. Zato je vrlo važno da pazite na neke svoje postupke jer lako možete postati predmet podsmeha na celom internetu.

Društvenim širi se viralni snimak s jednog vjenčanja na kojem je mladoženja bio zauzet slanjem poruka.

My body is here with you, but my mind is outside of town pic.twitter.com/IcC6jh4FWT

