Potresna ispovest glumice iz serije „Grlom u jagode“ koja se bori sa opakom bolešću (foto)

Glumica Mirjana Majurec devet se godina bori s teškom bolešću, a na Fejsbuku se nedavno požalila na probleme kroz koje prolazi.

Crni petak 💔7 dana čekam da mi dođe Pomoć u kućiIli PatronažnaIli netko tko je zadužen za same i bolesneI slomljene rukeRasprodajem vjeru u sustav socijalnih sluzbi Gepostet von Minja Majurec am Freitag, 29. November 2019

„Crni petak, sedam dana čekam da mi dođe pomoć u kući ili patronažna ili netko ko je zadužen za same i bolesne i slomljene ruke. Rasprodajem veru u sistem socijalnih službi“, napisala je 67-godišnja Splićanka, koju publika najviše pamti po ulogama u serijama „Grlom u jagode“, „Kapelski kresovi“ i „Velo misto“.

Podršku su joj pružili brojni prijatelji i poznanici.

– Dragi FB prijatelji, hvala na brizi. Infuzije ste valjda svi primali. One postoje da vas ojačaju, a ja želim sutra da primim sedmu hemoterapiju. Rasturila me giljotinska bol od rastezanja na živo u Traumi. Naša Ivana Kalođera iz „Nisi sama – ideš s nama“ misli na mene i sve je OK. Svako zlo za neko dobro. Upoznala sam dragu medicinsku sestru koja će mi za podnošljivu naknadu dolaziti kad može. Divna osoba. Za operaciju ruke nemam novca. Nemam punjač, ali imam vas – napisala je u emotivnom priznanju glumica.

Mirjana se s dijagnozom raka dojke suočila 2010., a pre dve godine u martu lekari su joj otkrili metastaze. Ima veliku podršku sinova Luke Vidovića i Ivana Mlinarića, a uz nju je i bivši suprug, fudbalski trener Marko Mlinarić.