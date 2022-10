Potresna ispovest: ‘Muž me ostavio čim je moja ćerka napunila 18, sada s njom ima dvoje dece’

Tifani je osećala kao da su joj se ostvarili svi snovi kada je upoznala Marka ( imena su promenjena). U to je vreme imala trogodišnju ćerku i smatrala je da je previše zahtevno da izlazi jer je bila samohrana majka pa kada je upoznala muškarca koji je želeo da odgaja njenu ćerku i zajedno izgradite porodicu, osećala se kao da je dobila na lutriji.

“Moj život je bio savršen. S mužem sam 2010. dobila sina. Moj život tada je bio potpun. Imala sam dvoje dece, sjajnog muža, kuću, automobil i dobar posao. Život je bio sjajan”, napisala je 40-godišnja Amerikanka na Reditu.

Svet se srušio nakon što je saznala

Tifani nije imala pojma da će se samo sedam godina kasnije ceo njen savršeni svet srušiti. Nedugo nakon 18. rođendana njene ćerke, Mark je iznenada objavio da je završio s njihovim brakom. “Rekao mi je da je sada u vezi s mojom ćerkom i da me ostavlja zbog nje”, ispričala je emotivna Tifani. “Nisam mogla da poverujem. Nisam to mogla ni da obradim u svom mozgu. Osećala sam se slomljeno, ljuto, zgroženo, očajno, besno.“, kaže.

“Moj sada već bivši suprug nikada mi nije davao nikakve naznake da je jeziv, ali ako je bio s mojom ćerkom čim je napunila 18 godina, sigurna sam da se nešto događalo dok je bila maloletna.”

Ćerka uopšte ne vidi problem

Ali ništa što je Tifani rekla nije sprečilo nijedno od njih da ode, a majka objašnjava da njena ćerka nije razumela zašto je njena mama tako uzrujana i ljuta. “Ona ne vidi koliko je to pogrešno ili odvratno. Nije joj stalo do mene. Očigledno ni on ne vidi problem. Ali moja sopstvena ćerka? ”, dodala je Tifani.

Godinu dana kasnije novi par čeka dete, a tada je Tifani odlučila oboje da ih izbaci iz svog života. “Naterala sam svog bivšeg supruga da potpuno prestane da dolazi, a mom bivšem je u redu što ne viđa našeg sina sad kad ima svoju ‘novu’ porodicu,” objasnila je.

“Mom sinu je teško da shvati zašto su mu sestra i tata otišli, nisam mu rekla istinu. Možda bi trebalo, ali on ima samo 10 godina. Rekla sam mu da mu je sestra otišla na fakultet, a da tata mora da ode na neko vreme.”

‘Njena deca su moji unuci – i polubraća mom sinu’

Od tada je prošlo četiri godine, a Tifani je preko člana porodice saznala da je njena ćerka trudna s drugom bebom. To znači da njen sada 44-godišnji bivši suprug ima dvoje dece s Tifaninom sada 22-godišnjom ćerkom.

“Sada ima dvoje dece od mog bivšeg muža. Čovek koji je odgajao kao da mu je sopstvena ćerka… s kojom sada ima decu”, rekla je. “Njena deca su moji unuci, koji su takođe polubraća i sestre s mojim sinom. Koliko je to bolesno?! Odvratno je. “Još uvek nisam preboljela ovo. Ne znam kako da pređem preko ovoga. Samo želim da nastavim dalje.”

Sigurno je ‘dresirao’

U komentarima na post koji je u međuvremenu izbrisan mnogi joj savetuju da potraži struži stručnu pomoć – kako psihološku tako i zakonsku, jer su mnogi uvereni da je bivši suprug sigurno prekršio niz zakona. Ipak, neki ističu kako, zavisno od toga u kojoj je američkoj državi, verovatno sve po zakonu dokle god bivši suprug nije i formalno usvojio njenu ćerku.

Takođe, mnogi je teše da ne bi trebalo da prestrogo sudi o ćerki jer je njen muž sasvim sigurno godinama pripremao i ‘dresirao’ ćerku (tzv. ‘grooming’) dok je još živeo s njima.

