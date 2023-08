Potresna ispovest neveste rasplakala Srbiju: „Mama mi je uništila venčanje“

Venčanje bi trebalo da bude najradosniji dan u životu svake devojke, imajući u obzir da o njemu maštaju od malih nogu.

Međutim, često se dešava da ne ide sve po planu i da dođe do nepredviđenih događaja koja mogu da unište taj savršeni dan. Ovakav slučaj imala je i mlada iz Srbije.

Na portalu Ispovesti.com jedna mlada anonimno je podelila kako je njena majka uništila njen najradosniji dan, i svojom pričom rasplakala je mnoge. Ona je ispričala da ju je majka napustila kada je imala 12 godina, te da se od tada nikada nije susrela sa njom. Sve do njenog venčanja, kada je napunila 26 godina.

Ispovest je izazvala je veliku buru na društvenim mrežama, a mnogi korisnici su joj pružili podršku. Potresnu ispovest prenosimo u celosti.

– Majka me ostavila kad mi je bilo 12 godina. Na dan venčanja, 14 godina kasnije, izabrali smo otvoreno mesto i jedino je omanja kapija sprečavala da neko uđe. Ipak, nismo ni računali da će iko doći. No, tu kapiju je preskočila jedna starija žena, sede kose, lica belog kao avet i shvatila sam da je to moja majka. Bila je pijana i vidno uznemirena. Plakala je i molila me da joj oprostim – započela je devojka ispovest, te nastavila:

– Bila je sva u nekim modricama, obučena u krpe, nije izgledala kao ona uređena dama koju sam davno poznavala. Uništila mi je najlepši dan u životu, a za 14 godina nije se setila da me ikad pozove ili poseti. Tata i muž su samo prišli da me zagrle jer sam grcala u suzama, na dan kad je osmeh trebalo da mi bude najširi, ja sam se osećala kao pokisla. Kad sam se smirila, ona se samo poslužila s hranom sa stola i pobegla smejući se kao kakav ludak. Prošlo je dva meseca i još ne mogu da se smirim. Pitam se čime sam ja zaslužila takvu majku – napisala je mlada u potresnoj ispovesti, a prenosi Nportal.

