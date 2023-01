Potrošio skoro 100.000 evra na operaciju kako bi bio nekoliko centimetara viši, evo da li mu se isplatilo

Rič Rotela potrošio je skoro 100.000 evra na operaciju produženja nogu, na kojoj su mu lomili obe noge, kako bi ‘porastao’ nekoliko centimetara. Naime, ovaj glumac italijanskog porekla da je prestao da raste nakon što je dosegao visinu od 165 centimetara, i bilo mu je dosta toga da uvek bude najmanji muškarac na svim fotografijama s prijateljima, piše Mirror.

Jedan od najvećih problema, kako kaže, mu je bilo i to što žene nisu htele da izlaze s njim zbog njegove visine. Ali, s obzirom na to da se bavi glumom, priznao je da se ‘kap koja je prelila čašu’ dogodila kada je poslao mejlove na adrese čak 50 reditelja tražeći od njih iskrene povratne informacije, a mnogi su mu odgovorili da očekuju da će im glavni glumci biti nekoliko centimetara viši nego što je on.

– Biti viši je nešto što sam želeo od detinjstva. Kao dete nikad nisam ušao u košarkaški tim zbog svoje visine, iako sam bio dobar igrač, a kada sam odrastao uvek sam bio najniži u sobi za audicije. Ponekad sam znao da sam bolji glumac, ali nisam dobio ulogu zbog svoje visine i to je počelo da me frustrira – rekao je Rič.

Rič je bio podvrgnut operaciji, poznatoj kao bilateralno produženje butne kosti, kojom su mu slomljene obe butne kosti, a unutra su postavljene metalne šipke s magnetima koji su svaki dan pomerali kosti za 1 milimetar. Platio je skupi zahvat i nakon tri meseca agonije, bio je 7,6 centimetara viši. Glumac je zatim proveo još tri meseca na bolnoj fizioterapiji pri nego što je konačno mogao ponovo da hoda. Rič tvrdi da je dodatak od par centimetara visine ‘ulaganje’ u njegovu budućnost, i kaže da od tada izlazi 30-40 posto više na ljubavne sastanke nego pre.

– Bilo je bolno i skupo, ali znao sam da ću, ako to ne promenim, ​​i dalje biti nezadovoljan sobom. Nikada nisam tražio da budem visok, samo prosečne visine kako se to više ne bi stalno spominjalo u razgovoru. Prvi put kad sam ustao bukvalno sam plakao dok sam se gledao u ogledalu. Nikada više ne bih želeo da prolazim kroz to, ali ne žalim što sam to uradio- ispričao je.

Dok je Rič bio mlađi, lekari su rekli da su mu trombociti začepljeni, što je značilo da neće biti viši od 165 centimetara, koliko je imao. Nakon što je otišao u Holivud kako bi započeo filmsku karijeru, često su ga odbijali za razne uloge. Jednom prilikom su ga odbili, iako su mu rekli da je izuzetno talentovan, samo zato što je glumica koja je imala glavnu žensku ulogu bila dosta viša od njega. Nakon nekoliko takvih situacija, počeo je da istražuje operaciju produživanja nogu i na kraju se za to i odlučio.

– Bol pri buđenju nakon operacije bilo je jedan od najgorih stvari koje sam ikada doživeo, čak i uz tablete protiv bolova. Sve vreme sam bio u invalidskim kolicima, nesposoban da uradim bilo što osim da sedim kod kuće tri mjeeca. Prvo sam stao na noge u bazenu, a potom sam koristio hodalicu i štake. Sada mogu da hodam bez pomoći, ali i dalje moram da radim fizikalne vežbe kako bi stekao snagu – objasnio je.

Kaže da je razlika između njegove pređašnje visine i njegove sadašnje visine velika, i da se oseća mnogo bolje i samopouzdanije.

– Znam kako je biti nizak, a sada znam i kako je biti viši. To je jedna od najtežih stvari koje sam ikada uradio, fizički i psihički, ali vredelo je – zaključio je.

