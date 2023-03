Poverenje je teško steći, a vrlo lako izgubiti: Ovo odmah otkriva da li nekome možete verovati ili ne

,,Poverenje se definiše kao „čvrsto verovanje u pouzdanost, istinitost ili sposobnost nekoga ili nečega“. Kvalitet naših ličnih odnosa, profesionalnih odnosa, kao i našeg života, umnogome zavisi od toga kome smo odlučili da damo svoje poverenje. To nas dovodi do pitanja kako možemo proceniti kome (ne) bi trebalo da verujemo i kako gradimo poverenje u druge ljude“, piše lifecoach Danijela JokićVaislay.

Tri stuba poverenja

U knjizi „Vitalna organizacija“, koja govori o transformacijskom menadžmentu, obrazloženo je da su komponente koje grade poverenje transparentnost, koherentnost i brižnost. Transparentnost je definisana kao autentičnost i otvorenost, dopuštanje ljudima da vide šta se stvarno dešava.

Koherentnost se ogleda u tome da smo dosledni onome što govorimo, to jest da „živimo ono što pričamo“. Brižnost bi bila iskazivanje poštovanja, interesa, empatije i brige za druge ljude. Prema ovom modelu, svako od nas vrednuje jednu ili dve od ovih komponenti poverenja više od drugih i baš od te komponente zavisiće hoćemo li nekoga smatrati osobom od poverenja, ili ne.

Na primer, ukoliko vrednujete transparentnost, u izgradnji poverenja biće vam ključno da je ta osoba iskrena, autentična i otvorena. Ukoliko biste saznali da vas je neko slagao, obmanuo, nešto (važno) od vas skrivao ili se „pretvarao“ da je neko ili nešto što nije, ta bi osoba izgubila kod vas poverenje. Koherentnost se ogleda u doslednosti i ličnom integritetu. Ako najviše vrednujete koherentnost, da biste nekoj osobi verovali, za vas je važno da je ona dosledna onome što govori, te da su njene reči i dela kongruentni.

Kada bi osoba prekršila svoju datu reč, ne bi ispunila dato obećanje, ili biste uočili da ista „jedno čini, a drugo govori“, ona bi kod vas izgubila poverenje. Ukoliko vrednujete brižnost, jako vam je važno za izgradnju poverenja u odnosu da osoba prema vama pokaže svoje zanimanje, empatiju i brigu.

Ako ta osoba deluje „nezainteresovano“ za vas, ne pokazuje znake pažnje (komplimenti, pokloni…), brigu za vaše zdravlje i kako se osećate, vama će biti teško da toj osobi verujete. Budući da je ovo najsubjektivnija komponenta poverenja, ako najviše vrednujete brižnost, vi ste u najvećem riziku da budete „obmanuti“, jer ljudi koji su manipulativni neretko vrlo vešto znaju da laskaju i „pretvaraju se“ da im je do vas stalo (dok ne ispune svoju agendu).

Bez obzira na to koja je komponenta poverenja nama lično najbitnija, kada procenjujemo da li treba da verujemo nekoj osobi ili ne, važno je da procenimo sve tri komponente. Iako osoba može da deluje kao „brižna“ i govori kako joj je do vas „stalo“, ako nedugo potom otkrijete da vas je lagala, nešto važno od vas skrivala, prekršila obećanje koje vam je dala, nije dosledna svojoj reči, to mogu biti signali da osoba nije „od poverenja” i da se u nju ne možete pouzdati. Imajte na umu da bez obzira na to koliko neka osoba deluje „fina” i „ljubazna”, to ne znači da je ona neko kome možete da verujete i na koga možete da se oslonite.

Kako kaže stara narodna poslovica: „Dela govore više od reči.”

Kako biste otkrili koja je komponenta poverenja vama najvažnija, napišite imena ljudi kojima najviše verujete i ispod njihovih imena zašto im verujete. To će vam pomoći da otkrijete koja je komponenta poverenja (transparentnost, koherentnost ili brižnost) za vas najbitnija u odnosima. Zatim napišite imena ljudi kojima ne verujete i ispod njihovih imena razloge zašto im ne verujete.

Koje su od komponenti poverenja narušili? Spoznaje koje steknete tokom ove praktične vežbe mogu vam pomoći da tokom sklapanja novih odnosa (kao i održavanja postojećih) osvestite koje su komponente poverenja vama najvažnije, te kojim osobama (ne) bi trebalo da verujete.

Koliko mi zaslužujemo poverenje drugih?

U izgradnji odnosa, kako ličnih tako i profesionalnih, vrlo je važno da i mi budemo osoba u koju drugi ljudi mogu imati poverenje. Bilo da želimo da izgradimo poverenje u našoj romantičnoj vezi, prijateljstvima ili porodičnim relacijama, ili pak da ostavimo dobar utisak na intervjuu za posao, poslovnom sastanku, ili prezentaciji sa potencijalnim klijentom, važno je da nas ti ljudi percipiraju kao osobu kojoj mogu verovati.

Imajte na umu da vaš partner, prijatelji, članovi porodice, potencijalni klijenti, ili drugi profesionalni saradnici mogu vrednovati komponente poverenja različito od vas. Na primer, ako ste vi jako brižni prema vašem partneru, ali niste uvek dosledni ili niste dovoljno transparentni i otvoreni u vašoj komunikaciji, u slučaju da partner najviše vrednuje kongruentnost ili transparentnost – bez obzira na to koliko ste vi brižni, on ili ona mogu imati poljuljano poverenje u vas.

Razmislite o tome koliku biste vi ocenu dobili od strane vama bliskih ljudi, romantičnog partnera, vaših kolega, poslodavaca ili klijenata, za svaku od komponenti poverenja.

Koliko ste transparentni, iskreni i autentični u vašim ličnim i profesionalnim odnosima?

Koliko ste pouzdani i dosledni?

Da li ispunjavate datu reč i svoja obećanja?

Koje su komponente poverenja, po vašem mišljenju, najvažnije ljudima do kojih vam je stalo i vašim potencijalnim poslodavcima, poslovnim saradnicima, kupcima i klijentima?

Kako možete ojačati poverenje u vas u svojim postojećim, kao i u budućim odnosima?

Kako biste mogli da demonstrirate da uistinu brinete za vaše zaposlenike, klijente, kupce i poslovne saradnike? Razmislite da li ste uistinu dosledni u obećanjima i obavezama koje dajete svojim kupcima, zaposlenicima, klijentima ili poslovnim saradnicama? Kako biste mogli postići da budete dosledniji u poštovanju datih rokova, garancija, ugovora…? Da li ste vi (ili vaša kompanija) dosledni vašoj misiji? Da li vi živite ono što savetujete i podučavate?

Na primer, lekar koji konzumira cigarete i koji je gojazan neće imati mnogo kredibiliteta u očima pacijenata kojima daje isti savet, niti bi kupci i poslovni saradnici mogli da imaju poverenje u kompaniju koja prodaje eko proizvode, a njeno osoblje koristi plastične proizvode za jednokratnu upotrebu na radnom mestu.

Razmislite koliko ste autentični i transparentni prema svojim kupcima, poslovnim saradnicima, uposlenicima ili klijentima, čitateljima ili javnosti o svom radnom procesu i stručnosti, korišćenju resursa, vašim uspesima, kao i izazovima, vašoj misiji i viziji, te kvalitetu vaših usluga i proizvoda. U današnje vreme društvenih medija vrlo je lako izgubiti kredibilitet zbog netačnih informacija navedenih na veb stranici, ’prenapumpanih’ finansijskih i statističkih izveštaja, proizvoda koji u stvarnosti ne odgovaraju svom opisu, te skrivanja važnih činjenica.

Iako je poverenje emocija subjektivne prirode, poznavanje komponenti poverenja i evaluacija istih u našim odnosima može nam pomoći da sebi intelektualno predočimo proces izgradnje poverenja, donesemo bolju odluku o tome kome ćemo pokloniti svoje poverenje, i napravimo samorefleksiju na to kako možemo sebe izgraditi u osobu kojoj drugi ljudi mogu više verovati.

Ukoliko ste bili mnogo puta iznevereni u prošlosti i teško vam pada da gradite bliskost sa drugim ljudima i da im verujete, može vam pomoći rad sa koučem ili terapeutom.

Kao što i vi treba da zaslužite poverenje drugih, i drugi ljudi treba da zasluže vaše.

Poštujte i vrednujte sebe dovoljno, tako što ćete postaviti zdrave granice u odnosima i pokloniti svoje poverenje onima koji ga zaista zavrede integritetom svoga karaktera i doslednim ponašanjem. Imajte na umu da je poverenje subjektivna emocija i da se poverenje gradi na temeljima brižnosti, autentičnosti, transparentnosti, sposobnosti, doslednosti i na integritetu naše ličnosti, te da ga je teško steći, a vrlo lako izgubiti.

(Sensa)

