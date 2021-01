POZITIVNE misli mogu da vam promene ceo život!

Sigurno ste primetili da onim danima kada ustanete dobro raspoloženi, sve vam ide od ruke, dok onda kada ste nervozni, gotovo ništa ne uspete da uradite tokom dana, a srećete samo negativne osobe. Sigurno ste u tom trenutnu pomislili kako je ceo svet protiv vas. Nije svet drugačiji, već vi.

Sve se svodi na nešto što se zove zakon privlačenja, teoriju koju je popularizovala knjiga „Tajna” Ronde Bajrn iz 2006. godine. Ona kaže: “O čemu razmišljamo, to privlačimo.” To je ideja da možemo privući sve što želimo u naše živote vizualizacijom željenih rezultata, koristeći afirmacije, ali isto tako, ukoliko mislimo negativno, možemo da prizovemo nesreću, prenose mediji.

Gotovo sve u životu je dostižno samo ukoliko dovoljno jako to želimo i okružimo se pozitivnim mislima. Budući da sve kreće iz naše glave, jasno je da je vrlo važno misliti pozitivno. Ukoliko želite da ostvarite bilo koji cilj, vodite se ovim pravilima:

Definišite svoje želje

Bez jasnog zacrtanog cilja, nećete nikuda stići. Najbolje bi bilo da svoje želje zapišete na papir. Neka vam taj spisak posluži kao podsetnik kada izgubite želju i motivaciju, a negativne misli pokušaju da vas obuzmu.

Smislite plan akcije

Razmotrite sve moguće puteve kojima biste mogli da stignete do cilja i, takođe, ih stavite na papir.

Uverite sebe da ste dovoljno dobri

Svaki uspeh se postiže tako što se izađe iz zone komfora. Ukoliko osećate blagi strah, to je normalno, ali ne dozvolite da vas on parališe, već hrabro nastavite dalje.

Već smo rekli, sve kreće od naših misli, a kada uverite sebe da vi to možete, ništa vas više neće kočiti na putu ka uspehu. „Onaj ko je poverovao da može da stigne do vrha, već je stigao do pola puta“

Fokusirajte se na dobro

Kada se fokusirate na dobro, dobre stvari se i dešavaju. Svaku negativnu misao zamenite jednom pozitivnom. Ova vežba je odlična, jer će vam nakon nekog vremena postati navika, a ona će pozitivne misli i dobra energija same dolaziti do vas.

Krenite u akciju

Kada ste se okružili pozitivnim mislima i uverili sebe da ste stvoreni na uspeh, krenite u ostvarivanje svojih ciljeva.

Budite zahvalni na onome što trenutno imate

Lepše stvari će doći, samo ukoliko umete da zahvalite životu na onome što trenutno imate. Svako jutro nakon buđenja, pomislite na sve ljude i stvari koje imate u životu, na kojima ste zahvalni i koje vas raduju. Zahvalnost je osnova svakog uspeha, piše Stil.

