Poznati psiholog tvrdi: Klonite se ova tri tipa ljudi, zagorčaće vam život kad-tad

Svako od nas može da navede barem jednu osobu koja je negativno uticala na njegov život i koje se verovatno seti s „gorkim ukusom“ u ustima. I to ne zato što više nije u komunikaciji sa tom osobom, bilo da je to bivši partner, prijatelji ili kolega, već zato što je ona umnogome negativno uticala na određeni period života.

Ipak, mora se priznati da većina, dok određeni odnos traje, teško primećuje koliko je on u stvari loš i iscrpljuje, iako ljudi sa strane možda to vide i od samog početka. Ali, zašto je to u stvari tako?

Psiholog Mark Travers za Forbs objašnjava u čemu se tu u stvari radi, kao i na koje stvari treba obratiti pažnju kako bi se sačuvali od „emocionalne olupine i nezdrave veze“, piše Srećna Republika.

Emotivno nedostupna osoba

Većina će biti ubeđena kako se određena osoba zbog njih može promeniti, čak i kad se radi o najhladnijim tipovima ljudi, međutim, činjenica je da je veza sa osobom koja je emotivno teško dostupna kao „ples progonitelja i distanciranog“. Psiholog Travers objašnjava da neprekidna jurnjava za osobom do koje želite dopreti može rezultirati nečim sasvim suprotnim, odnosno njenim bežanjem i distanciranjem od vas. To može biti iscpljujuće jer se kod druge strane može javiti nezadovoljstvo i manjak samopoštovanja.

Iako su svi mišljenja da je takvo ponašanje isključivo karakteristično za muškarce, koji u najvećem broju slučajeva teže pokazuju svoja osećanja, jedno istraživanje je pokazalo kako su emocionalnom distanciranju sve više sklone i žene. S druge strane, psiholog napominje da bi za uspešnu vezu obe strane trebalo da ulažu i da se ne plaše da pokažu ranjivost.

Bežite od ljudi koji se ne izvinjavaju

Jedina gora kategorija od ljudi koji zloupotrebljavaju reč „izvini“ i izvinjavaju se za sve i svašta, pa opet prave iste greške, jesu oni koji se ni za šta ne izvinjavaju. Takvim osobama je teško da se suoče sa svojim greškama, odnosno ponašanjem, naročito kada je izvinjenje opravdano. Svako može da pogreši, ali trebalo bi da ima sposobnost da to i prizna, jer samo nuđenje izvinjenja u kritičnim situcijma može biti sastavni deo zdrave veze. Ne treba se izvinjavati samo za velike greške, već uočiti i one male koje pravimo, a koje pokazuju da nam je druga strana važna i da o njoj brinemo, čak i ako se radi o nekom bezazlenom kašnjenju na sastanak. Psiholog savetuje da je važno shvatiti da li je osoba koja se ne izvinjava svesna greške. Ukoliko jeste i u tom slučaju ne dobijate izvinjenje od nje, bolje je povući se iz takvog odnosa.

Oprezno sa onima koji jure status

Logično je da se u bilo kakvom odnosu oslanjamo na podršku i ljubav druge strane, što nas čini ispunjenim. Međutim, postoji grupa ljudi koja ostvaruje veze sa drugima jer je to služi nekoj njihovoj svrsi. Oni traže vrednost od drugih kroz materijalne stvari i odnos kao takav ih ne zanima. Prema njihovom mišljenju, nema ničeg lošeg u tome što koriste neku vezu kao sredstvo da ostvare cilj. U takvom odnosu vi možete izvući deblji kraj, smatra stručnjak i napominje da je verovatno da će takve osobe nakon što vas iskoriste da dobiju nešto, preći na drugu „žrtvu“.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.