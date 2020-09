Poznati sportista ženi se svojom polusestrom, 11 godina krili vezu (foto)

View this post on Instagram

Oliveira melamar adik tirinya, Andreia Pimenta dan DITERIMA..!!! 🥳👏🥳👏🥳 . . Jadiii Andreia ini adalah putri dari ibu tiri Oliveira, Cristina dari pasangan sebelumnya. Mereka sudah pacaran diam-diam sejak usia 13 tahun. Ya diam-diam karena tinggal serumah dan hubungannya adalah saudara tiri meski berbeda keturunan dan darah. Jadi boleh dong yaaa menikah logikanya. . Ayah Oliveira setuju saja dengan pilihan anaknya. Toh dia sudah mengenal dengan baik calon menantunya itu selama bertahun-tahun: "Saya senang anak saya menikahi wanita dalam hidupnya" katanya. . Iya lah om, yang penting nikahnya sama wanita 😅. Jadi yaaaah klo ada proses jodoh yang mudah dan simple, ngapain di susah-susahin ye kan…?? Jodoh langsung di depan idung, g perlu ngejomblo lama, dari umur 13 tahun udah booked, ketemu juga g usah pake kemana-mana buang duit sisa ke sebelah kamar, g perlu ribet kenalan sama keluarga, g perlu "menjilat" calon mertua. Seandai jodoh semudah itu buat semua single yak… Eeeh #Mbak_Yu curhat gitu…?? Nasib LDR yang stuck gegara nengnongna… Wkwkwkwkwk🤣😂🤣😂… . . #Mbak_Yu #MotoGP #MiguelOliveira