Prag bola mnogo govori o vašem karakteru: Ovaj test otkriva koliko ste zapravo „jaki“

Svi na različite načine reagujemo na bol. Neki ne mogu da zamisle život bez analgetika i uvek ih nose sa sobom, dok ima onih koji i zub vade bez anestezije.

Šta je tolerancija na bol?

Zašto jedna osoba ne „primeti“ duboku posekotinu, dok se druga žali i na najmanji bol? Razlog tome je različit prag tolerancije na bol.

U medicini, termin „prag tolerancije na bol“ se odnosi na nivo iritacije ljudskog nervnog sistema. Kada je uticaj minimalan (ugrizi, ogrebotine, modrice, opekotine itd.), a osoba i dalje oseća bol, tada kažemo da ima nizak prag tolerancije na bol.

Postoji najjednostavniji test da proverite koliko bola možete da istrpite. Jednostavno umočite ruku u vruću vodu. Nizak prag bola imaju oni koji ne mogu da istrpe vrelinu vode do 45 stepeni, prosek – do 50, a visoki – do 60. Pored praga bola, vredi napomenuti i toleranciju bola, odnosno sposobnost tela da podnese različitu fizičku neprijatnost.

Koji su uzroci?

Genetika

Nažalost, osetljivost na bol, kao i osetljivost na lekove protiv bolova, jeste nasledna, kažu stručnjaci.

Usamljenost, stres, gubitak

Kada se osećamo loše, postajemo nervozni, a istovremeno počinjemo intenzivnije da osećamo bol. Naučnici su pokazali da srećni ljudi lakše podnose nelagodu, povrede i bolesti.

Finansijska situacija

Studija stručnjaka iz Virdžinije dokazala je da postoji određena veza između ljudskog blagostanja i tolwrancije na bol. Što više verujemo u „svetlu budućnost“ i imučniji smo, to smo manje pod stresom. A što smo manje nervozni, to je nam je veći prag bola.

Starost

Čovek se navikne na sve, uključujući i bol. Što smo stariji, to smo nam je prag tolerancije veći. Prema statistikama, najdugotrajniji bol uzrokuje hronična upala zglobova ili oštećenje nerva. Sve ove bolesti su tipične uglavnom za starije od 50 godin

Ko je žilaviji: muškarci ili žene?

Naučnici i dalje raspravljaju o ovoj temi. Postoji čak i anegdota po kojoj bol kakav žene iskuse tokom porođaja može se uporediti sa osećajem na kakav se muškarci žale kada su prehlađeni. Istina je da žensko telo luči estrogene – hormone koji su prirodni ublaživači bola. Takođe, unutrašnji organi muškaraca imaju osetljivije nervne završetke, pa oni teže podnose bolesti nego njihove slabije polovine. Takođe, važno je i poreklo bola – ako je reč o „borbenoj“ rani ili povredi dobijenoj u tuči, onda je u pozadini adrenalinkoji smanjuje osetljivost na bol.

Nizak ili visok prag bola – kako da odredite?

Testirajte se! Potrebno je da odgovorite na 10 pitanja, a zatim izračunate bodove. Ako imate maksimalan zbir – 50, vrlo loše podnosite bol. Ako je rezultat 30, umreno ste osetljivi, a ako je 10 – svaka čast, vi junački trpite!

Odgovor na svako pitanje ocenite od 1 do 5 bodova, u zavisnosti od jačine osećanja koji ste imali. Ovaj test je namenjen samo ženama.

1. Kako reagujete na ubode komaraca i pčela? Ako vam insekti izazivaju ozbiljnu uznemirenost, odaberite maksimalan broj bodova.

2.U detinjstvu smo svi sami vadili mlečne zube. Koliko vas je to bolelo?

3. Da li vam mnogo smeta kada vam upadne trepavica u oko?

4. Koliko vas boli depilacija?

5. Koliko vas boli čupanje obrva?

6. Da li ste u detinjstvu plakali kada padnete i ogulite kolena?

7. Koliko ste osetljivi na štipanje i ujede?

8. Posekli ste se nožem dok ste pripremali večeru. Koliko ste se uznemirili?

9. Da li teško podnosite kada izgorite na suncu?

10. Da li često uzimate lekove protiv bolova?

