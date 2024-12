Pravi ste genije ako uspete da otkrijete koji zatvorenik sa slike planira bekstvo (foto)

Zagonetke su poput teretane za naš um! One su više od pukih mozgalica ili optičkih varki; one su zabavni načini da stimulišete svoj um. To može biti bilo šta, od izazovnih zagonetki igre reči do složenih logičkih izazova.

Na slici ispod prikazana su četiri zatvorenika kako sede i slikaju ispred stražara. Kada zatvorenici završe sa slikanjem, mogu da odnesu umetničke alate nazad u svoje ćelije. Vaš zadatak? Morate utvrditi koji zatvorenik pokušava da pobegne iz zatvora.

Zagonetka može izgledati jednostavno, ali caka je u tome što morate da pronađete zatvorenika koji planira da pobegne u roku od samo devet sekundi. Da li ste spremni za izazov?

Test de logică pentru genii | Care dintre acești pușcăriași pregătește o evadare? Atenție la toate detaliile! ⤵️ Posted by MAMA on Thursday, November 28, 2024

Podesite tajmere i započnite svoj detektivski posao! Kako napreduje vaša pretraga? Da li ste videli zatvorenika kako se sprema da izvrši provalu?

Brainteasers su više od samo dobrog provoda. Oni pružaju posebno sredstvo za promovisanje kritičkog mišljenja. Rešavanje problema vas često primorava da zauzmete novi pristup problemu, razvijajući svoje veštine kritičkog i kreativnog razmišljanja. Vaš mozak može biti obučen da prepozna obrasce, procenjuje podatke i koristi rasuđivanje da reši ove zagonetke.

Jeste li našli odgovor? Delujte brzo! Osam sekundi će uskoro isteći.

3..2.. i 1

O ne! Vreme je isteklo. Da li ste pronašli zatvorenika koji želi da pobegne iz zatvora?

Ako ste ga otkrili, čestitamo! Vaša sposobnost da vidite detalje se isplatila. Ne odustajte ako ne možete da pronađete odgovor! Bez tajmera možete pokušati da ga rešite.

Rešenje mozgalice:

Onaj u gornjem levom uglu je zatvorenik koji pokušava da pobegne iz zatvora pretvarajući se da je čuvar koristeći zelenu boju na svojoj odeći.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com