Pravila bontona: Ovih pet stvari nikada ne radite na javnom mestu

Ljudi dolaze sa različitim navikama, ali javni prostor podrazumeva da se svi držimo primerenih pravila ponašanja. Ona ponekad zavise od situacije, kao što je, na primer, bilo tokom pandemije kada je morala da se osigura fizička distanca i ljudi se više nisu rukovali. Ipak, neka pravila su trajna i njihovo kršenje smatra se sramotnim.

Stručnjaci za bonton izdvojili su za HousingLover pet stvari koje niko nikada ne bi trebalo da radi na javnim mestima.

1. Nikad ne razgovarajte glasno na telefon

Kada se nalazite na javnom mestu, morate biti svesni da bi vaš govor mogao da smeta drugima, a u određenoj će meri i frustrirati ostale. Ako ste u javnom prevozu, trebalo bi da u potpunosti izbegavate telefonske pozive.

2. Vikanje

Možda ste među onima koji misle da vikanje sagovorniku pomaže da bolje naučiti neko pravilo ili bolje čuje vašu poruku, ali javno mesto nije prikladno za takvo ponašanje. Ne samo da narušavate nivo samopouzdanja sagovornika, već i drugima stvarate neprujatnost.

3. Čišćenje zuba i konzumacija hrane

Većina ljudi na prvi pogled nema ništa protiv konzumacije hrane na javnim mestima. Ko ne voli ulične štandove sa hamburgerima, kobasicama i drugim specijalitetima?

Ali ako uđete u tramvaj ili autobus noseći takvu hranu, miris će ispuniti ceo prostor i možda se to neće svima dopasti. I ne samo da jedu u javnom prevozu, nego neki ljudi tamo takođe čiste zube koncem ili ih čačkaju prstima. Ako niste znali, takvo se ponašanje smatra krajnje neprimerenim.

4. Bacanje smeća

Bacanje smeća na javnom mestu ostavlja izuzetno negativan utisak i smatra se krajnje neprimerenim. Zato postoje kante za smeće.

5. Svađa

Postoji određeni broj ljudi kojima nije problem da se upuste u svađu bez obzira na to gde se nalazili. Ipak, treba znati da su svađe rezervisane za privatni prostor i to isključivo sa ljudima kojih se to tiče, jer svima drugima je u takvim trenucima neprijatno.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.