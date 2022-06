Pravila uštede kojih se drže bogataši, a vama mogu koristiti

Novac nije najvažnija stvar na svetu, ali mnoge stvari nisu moguće bez njega. Neophodan je za svakodnevni život, kao i za ispunjavanje nekih želja. Dok većina ljudi može sebi da priušti hranu, stanu, odeću i putovanje jednom godišnje, postoje i oni koji si zaista priušte mnogo više stvari. Možda ni ne rade više od nas, ali naučili su da štede i oplemene novac koji zarade.

Verovali ili ne, ovih 10 praktičnih trikova za uštedu novca koje koriste bogati ljudi mogu promeniti broj na vašem tekućem računu.

Pravilo 24 časa

Milioneri često spominju pravilo 24 sata. Iako sebi mogu da priušte skupe stvari i impulsivne kupovine, to izbegavaju. Naime, impulsivne kupovine su rezultat emotivnih okidača i često su nepotrebne. Na primer, osoba ima loš dan na poslu i da bi sebi popravila raspoloženje, kupi nove cipele.Vreme je da raskrstite s ovom navikom.

Ako vidite u izlogu radnje nešto što vam se sviđa, pričekajte dan pre nego tu stvar i kupite. Kad dođete kući, razmislite treba li vam ta stvar ili je samo želite. Ubrzo ćete shvatiti da vam većina stvari nije potrebna i prestaćete da razbacujete novac. Ako imate emotivnih problema, postoje druge metode rešavanja.

Samo gotovina

Živimo u vremenu kad nam gotovina zaista više nije potrebna. Kartice možemo koristiti za plaćanje u prodavnicama, restoranima, a neke banke su otišle i korak dalje pa možemo plaćati i telefonom. Koliko god nam se to činilo praktičnim za svakodnevni život, nikako nije dobro za naš budžet. I bogataši su toga i te kako svesni!

Osobe koje strateški troše svoj novac, koriste gotovinu umesto kartica, čak i za male troškove. Time sprečavaju ulazak u dugove i korišćenje kreditnih kartica za stvari koje sebi ne mogu da priušte.

Ako ste se navikli na korišćenje kartica, najbolje bi bilo korak po korak vraćate se na plaćanje gotovinom. Odsad u prodavnice nosite samo gotovinu. Kad ovladate kupovinom namirnica bez kartice, počnite da tako plaćate račune, zatim putovanja i slično.

Odredite sebi budžet

Možda zvuči kao kliše, ali određivanje budžeta i njegovo pridržavanje može vam pomoći da uštedite puno novca. Napravite reviziju prihoda i troškova, a zatim odredite koliko ćete novca dati na koji izdatak. Finansijski stručnjaci često se drže metode 50/30/20 za budžetiranje. To znači da ćete 50 posto svoje zarade potrošiti na ono što vam je neophodno, a to su stanarina (kredit), režije i hrana. Zatim 30 posto svojih prihoda trošite na ono što želite, a to može biti odeća, izlasci, putovanja, čak i neke impulsivne kupovine. Zadnjih 20 posto investirajte ili uštedite. Tih 20 posto može vam poboljšati finansijsku budućnost.

Potrošite na stvari koje vam pomažu da zaradite

Bogati troše na stvari koje su i svojevrsna investicija. Kvalitetan laptop, poslovna odeća, priručnici, kursevi su troškovi koji će vam pomoći da napredujete, ali i bolje radite trenutni posao. Da, nekad trebate potrošiti novac da biste ga zaradili. Na primer, ako ste potrošili par desetina hiljada dinara na neki kurs ili laptop, a na nekoliko meseci ste napredovali, to je dobro potrošen novac.

Platite usluge koje vam štede vreme

Vreme je novac! Prema Business Insideru, bogataši bez imalo griže savesti troše novac na usluge koje im štede vreme i živce. Fokusiraju se na investiranje umesto na trošenje. Na primer, dodatno će platiti dostavu namirnica na kućnu adresu, iznajmiće skuplji stan koji je bliže poslu, unajmiće čistačicu i slično. Da, ove stvari možete da uradite sami, ali ako ih platite imaćete više vremena da radite stvari koje vas čine srećnim.

Iskustva su neprocenjiva

Možda ste primetili da se milioneri često bave stvarima koje drugima ne padaju na pamet. Upisuju kurs kineskog jezika, bave se ronjenjem na dah, kampuju i slično. Zapravo, umesto trošenja novca na skupe stvari, oni plaćaju iskustva koja obogaćuju njihov život i poboljšavaju njihovo zdravlje. Stvari će se pokvariti ili potrošiti, ali uspomene ostaju zauvek.

Prvo platite račune

Začudili biste se kad bi znali koliko ljudi ne plaća svoje račune na vreme. Bogatašima se to ne događa. Zaklinju se u plaćanje svojih fiksnih troškova (režije, kredit, stanarina) već prvog dana putem automatizovanih sistema kako bi imali jasan uvid u to kako će potrošiti ostatak svog novca. Kad platite režije, stanarinu i kredit, znate koliko vam novca ostaje na raspolaganju i možete bolje planirati njegovo korišćenje.

Kupujte tokom rasprodaje

Ko ne voli rasprodaju? To je možda jedini razlog zašto volimo januar. Ljudi koji dobro upravljaju novcem savetuju da unapred napravite spisak za kupovinu i obavite veliki šoping tokom rasprodaja. Na primer, ako vam je potreban novi kaput, najbolje vreme za kupovinu je januar, a u to vreme možete kupiti i dodatne džempere, čizme i majice za sledeću zimu. Isto važi i za letnje rasprodaje. Neka jul bude mjesec kad kupujete letnje haljine, sandale i kupaće kostime. Tako ćete dobiti najbolji odnos uloženog i dobijenog.

Investirajte u stvari koje vam čine srećnim i zdravim

Volite da slikate ili pravite nakit? Da, novac potrošen na pribor za slikanje ili perlice je odlična ideja. Kupovina stvari koje vas usrećuju je dobra investicija. Bogati ljudi su svesni da treba naporno raditi, ali i da taj zarađeni novac treba potrošiti na stvari koje volite.

Isto tako, uložite novac u vežbanje, to je investicija u zdravlje koja će se uvek isplatiti.

Dan bez trošenja

Već smo naglasili da treba naučiti da kontrolišete svoje želje za nepotrebnim trošenjem. Kako to možete postići? Odredite dane bez trošenja. Ne brinite se, nećete ostati gladni, žedni niti ćete propustiti neki veliki događaj. Sigurno imate hrane u frižideru, a umesto odlaska na piće u kafić, pozovite prijatelje kod sebe. Tokom takvih dana bi trebalo da naučite da novac ne vlada vama nego vi njime.

