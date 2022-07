Pravo čudo prirode: Nećete verovati šta hobotnica radi za 23 sekunde (video)

Snimak hobotnice postao hit na Twitteru.

Možete na snimku videti kako hobotnica za 23 sekunde čak tri puta promeni boju svoje kože.

Veruje se da je ovo zapravo njen način zaštite od nemilosrdnog sveta. Ona se na ovaj način prilagođava sredini.

An incredible example of color changing and camouflage by an octopus filmed off the coast of Mozambique.

Credit: Nick Rubergpic.twitter.com/PBY4tXcCTy

— Wonder of Science (@wonderofscience) July 6, 2022