Pre tri godine pucala sebi u glavu, sad je dobila novo lice (video)

Kejti Stablfild pokušala je da se ubije 2014. godine, jer je imala zdravstvenih problema i težak prekid. Ima samo 21 godinu i i postala je najmlađa osoba u Americi kojoj je urađena transplantacija lica. Tri godine je imala niz operacija. Oporavak nije bio lak.

Ona sad pozira za novo izdanje magazina „National Geographic“.

Follow one family's journey through the agony of waiting for a donor, a 31-hour surgery, and the prospect of a long road to recovery. Watch the full documentary: https://t.co/QgH2X1fZg0 pic.twitter.com/dHqG47Rod3

— National Geographic (@NatGeo) August 14, 2018