Predator iskočio iz vode i pojeo dečaka pred užasnutom porodicom

Na jugu Filipina krokodil je pojeo dečaka od 10 godina pred njegovom porodicom nakon što ga je izvukao iz drvenog čamca, prenose svetski mediji.

Londonski „Sun“ objavio je da je estuarski krokodil izvukao dečaka koji je sedeo u zadnjem delu čamca sa starijim bratom i sestrom.

Dečakov otac je bezuspešno cele noći tragao za njim. Njegove ostatke kasnije je pronašao ribolovac u obližnjoj močvari.

Estuarski krokodil je najveći reptil na svetu. Može narasti do šest metara i težak je do jedne tone. Naseljava slanu vodu i močvare od istočne obale Indije, preko jugoistočne Azije, do severne Australije. Oni su vrhunski predatori i obično prave zasede pre nego što udave plen ili ga pojedu u celini.

Rastuća populacija na Filipinima i potražnja za korom biljke mangrov, koja se može ilegalno prodati za korišćenje u manufakturi ili za farbanje, sve više dovodi ljude u kontakt s krokodilima, pa je poslednjih godina i sve više napada tih životinja, prenosi Avaz.